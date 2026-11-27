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Türk futbolunun gelecek beş sezonunu yakından ilgilendiren yayın ihalesi için beklenen açıklama geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarının yayın haklarının devrine ilişkin ihale takvimini duyurdu.

YAYIN İHALESİ 30 KASIM'DA YAPILACAK

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarının 2027-2028 sezonundan itibaren beş sezonu kapsayan yayın haklarının devrine ilişkin ihale, 30 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te Riva'da gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

KAPALI TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ UYGULANACAK

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek ihale, Yayın İhale Komisyonunun gözetiminde ve noter huzurunda yapılacak. İhalede kapalı teklif ve açık artırma usulü uygulanacak.

BEŞ SEZONU KAPSAYACAK

Süper Lig ve 1. Lig'in 2027-2028 sezonundan itibaren beş sezonluk yayın haklarını kapsayan ihale, Türk futbolunun gelecek dönemdeki yayıncısının belirlenmesi açısından kritik önem taşıyor.