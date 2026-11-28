Isparta 32 Spor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta İnegöl Kafkasspor ile 1-1 berabere kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. haftasında Isparta 32 Spor, İnegöl Kafkasspor ile 1-1 berabere kaldı. İnegöl Kafkasspor'da Fatih Türk 67. dakikada kırmızı kart görürken, Isparta 32 Spor'un golünü 37. dakikada Kaan Yüksel attı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında İnegöl Kafkasspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Isparta Atatürk
Hakemler: Sercan Karaca, Uğur Başdaş, Gökhan Salduz
Isparta 32 Spor : Onur Can Özdemir, Furkan Uludaş (Keni Var Uzun dk. 90), Mazlum Demir, Oğulcan Başol, Muhammed Mustafa Özbay, Kaan Yüksel, Mustafa Acar (Hasip Korkmazyürek dk. 83) Vedat Bora (Alperen Karaca dk. 51) Muhammed Mert Dursun, Nurettin Çakır (Eray Akar dk. 90), İlke Tankul (Metehan Tiryaki dk. 83)
İnegöl Kafkasspor: Mustafa Güngör, Murat Fatih Türk, Kerem Paykoç, Hasan Bekil, Abdullah Tazgel (Onur Taha Takır dk. 74), Berkay Caymaz (Serdar Güncü dk. 60), Taşkın Çalış (Ahmet Sun dk. 85), Ertuğrul Şenlikoğlu, Onur Toroman (Adnan Gülen dk. 60), Doğukan İnci, Batuhan Doğrukıran (Kutay Kurt dk. 85)
Goller: Kaan Yüksel (dk. 37) (Isparta 32 Spor ), Hasan Bekil (dk.61) (İnegöl Kafkasspor)
Kırmızı kart: Fatih Türk (dk.67) (İnegöl Kafkas)
Sarı kartlar: Mustafa Acar, Kaan Yüksel, Nurettin Çakır (Isparta 32 Spor ), Hasan Bekil, Abdullah Tazgel (İnegöl Kafkasspor)