Mehmet Büyükekşi Galatasaray maçına gitti, tepkilerin hedefi olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray-Aston Villa karşılaşmasını izlemek için RAMS Park'a gelen eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, stadyuma girerken görüntülendi. Büyükekşi'nin maça gitmesi bazı futbolseverlerin sert tepkisini çekti.
- Eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı RAMS Park'ta izledi.
- Büyükekşi'nin stadyuma giriş görüntüleri bazı futbolseverlerin sert tepkisine yol açtı.
- Tepki gösteren futbolseverler, Büyükekşi'nin Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarına neden gitmediğini sorguladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray'ın Aston Villa'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmaya gelen isimler arasında eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi de yer aldı. Büyükekşi'nin stadyuma girerken görüntülenmesi, bazı futbolseverlerin sert tepkisine neden oldu.
STADYUMA GİRERKEN GÖRÜNTÜLENDİ
Eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray'ın İngiliz temsilcisi Aston Villa ile oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını izlemek için RAMS Park'a geldi. Büyükekşi'nin stadyuma girdiği anlara ilişkin görüntüler, futbolseverler arasında tartışma yarattı.
FUTBOLSEVERLERDEN SERT TEPKİ
Mehmet Büyükekşi'nin Galatasaray maçına gitmesine tepki gösteren bazı futbolseverler, eski federasyon başkanının Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın karşılaşmalarına neden gitmediğini sorguladı.
"BU ADAM BU ÜLKEDE TFF BAŞKANLIĞI YAPTI"
Büyükekşi'nin görüntülerine tepki gösteren futbolseverler, "Adam fanatik Galatasaraylı", "Fenerbahçe ve Beşiktaş maçına neden gitmiyor hiç?" ve "Bu adam bu ülkede TFF başkanlığı yaptı, helal olsun" şeklinde yorumlarda bulundu.