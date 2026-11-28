Kırıkkale FK, Karaman FK'yi 2-1 yenerek 14. haftada üç puanı aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 3. Lig 3. Grup'un 14. haftasında Kırıkkale FK, konuk ettiği Karaman FK'yi 2-1 mağlup etti. Karaman FK'nın 24. dakikadaki golüne Kırıkkale FK, 72 ve 87. dakikalarda Alperen Bekli ve Christopher Jakob Aydemir'in golleriyle karşılık vererek üç puanı aldı.
TFF 3. Lig 3. Grup'un 14. haftasında Kırıkkale FK, konuk ettiği Karaman FK'yi 2-1 mağlup etti.
Stat: Başpınar
Hakemler: Deniz Güven, Hasan Hüseyin Yazıcılar, Tuna Taşyüz
Kırıkkale FK: Hakan Canbazoğlu, Enes Yetim (Talha Akkaya dk. 59), Kerem Kurşun, Furkan Şamil Çetin, Mümin Uyar (Yasin Polat dk. 85), Yusuf Mert Tunç (Baha Kısacık dk. 59), Şahin Şafakoğlu, Alperen Bekli, Christopher Jakob Aydemir (Batuhan Tunçay dk. 89), İsmail Cem Kara, Kaan Baysal (Eray Sürül dk. 85)
Karaman FK: Oğuzhan Yeşilyurt, Azad Filiz, Hasan Akpınar, Arda Ertekin, Harun Yerlikaya (Ömer Tuğ dk. 64), Bedirhan Akbaba, Fahri Yağız Parlak (Enes İlyas Seven dk. 82), Erdem Güleç (Melih Eren Uluer dk. 74), Yasin Küçük (Yağız Eren Dalkılıç dk. 83), Mertcan Aşçı, Batuhan Nizam
Goller: Hasan Akpınar (dk. 24) (Karaman FK), Alperen Bekli (dk. 72), Christopher Jakob Aydemir (dk. 87) (Kırıkkale FK)
Sarı kartlar: Alperen Bekli, Mümin Uyar, Şahin Şafakoğlu, Christopher Jakob Aydemir (Kırıkkale FK), Melih Eren Uluer, Azad Filiz (Karaman FK)