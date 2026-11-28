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Mersin İdmanyurdu Niğde Belediyespor maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı Tivibu Spor 2. TFF 3. Lig kapsamındaki Mersin İdmanyurdu Niğde Belediyespor maçı, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Mersin Stadyumu'nda oynanacak ve Tivibu Spor 2 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri, iki takımın son durumu ve maçın detayları haberimizde.

MERSİN İDMANYURDU NİĞDE BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mersin İdmanyurdu Niğde Belediyespor maçı Tivibu Spor 2 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, TFF 3. Lig kapsamında oynanacak.

MERSİN İDMANYURDU NİĞDE BELEDİYESPOR MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Tivibu Spor 2, Tivibu platformunda 79. kanaldan izlenebiliyor. Kanal numaralarının zaman zaman değişebileceği göz önünde bulundurularak, maç öncesinde platformun güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

MERSİN İDMANYURDU NİĞDE BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Mersin İdmanyurdu Niğde Belediyespor maçı 28 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma TFF 3. Lig kapsamında yapılacak.

MERSİN İDMANYURDU NİĞDE BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mersin İdmanyurdu Niğde Belediyespor maçı, Mersin Stadyumu'nda oynanacak.

MERSİN İDMANYURDU NİĞDE BELEDİYESPOR MAÇININ ÖNEMİ NE?

TFF 3. Lig'de Mersin İdmanyurdu, sahasında Niğde Belediyespor'u ağırlayacak. Geçmişte Süper Lig'de de forma giyen Mersin İdmanyurdu, taraftarı önünde galibiyet arayacak. Niğde Belediyespor ise deplasmanda puan hedefiyle sahaya çıkacak.

TFF 3. LİG HAKKINDA

TFF 3. Lig, Türkiye'de profesyonel futbolun dördüncü kademesi. Ligde takımlar gruplar halinde mücadele ediyor; grup birincileri doğrudan TFF 2. Lig'e yükselirken diğer üst sıradaki takımlar play-off'ta ikinci bilet için yarışıyor.