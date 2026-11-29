Türkiye Futbol Federasyonu'nundan yarın gerçekleştirilecek Süper Lig ve 1'inci Lig yayın ihalesi öncesinde açıklama yayınlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunun geleceğini şekillendirecek, ekonomik gücünü pekiştirecek ve uluslararası alandaki konumunu güçlendirecek önemli bir dönüm noktasındayız.Yarın gerçekleştirilecek futbol yayın ihalesini, yalnızca önümüzdeki dönemin yayın haklarının belirlenmesine yönelik ticari bir süreç olarak değil; Türk futbolunun geleceğine, sürdürülebilir ekonomik yapısına, marka değerine ve küresel rekabet gücüne yön verecek stratejik bir adım olarak değerlendiriyoruz.

Geçmiş yıllarda yayın gelirlerimizde yaşanan gerilemenin Türk futbolunun tüm paydaşları açısından önemli dersler içerdiğinin bilincindeyiz. Bu tecrübenin bize gösterdiği en önemli gerçek, sahip olduğumuz sportif potansiyelin ekonomik değere dönüştürülmesi için ortak akla, güçlü bir vizyona, doğru iş modellerine ve kararlı bir yönetim anlayışına ihtiyaç duyduğumuzdur. Geçmişin tecrübelerinden güç alarak geleceği daha sağlam temeller üzerinde inşa etmekte kararlıyız.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak bu sürece başlarken temel hedefimiz; Süper Lig ve 1. Lig'i sahip oldukları sportif değer, ticari potansiyel ve uluslararası marka gücüyle örtüşen, rekabetçi ve sürdürülebilir bir yayıncılık modeliyle pazara sunmak oldu. İlk kez bu ölçekte ve çeşitlilikte teklif alternatiflerinin ortaya çıkması, liglerimizin sahip olduğu potansiyelin ve Türk futboluna duyulan ticari ilginin önemli bir göstergesidir. Bu tabloyu, yalnızca bugünün değil, önümüzdeki yılların futbol ekonomisini şekillendirecek yeni fırsatların habercisi olarak görüyoruz.Türkiye Futbol Federasyonu olarak bu süreci; Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği ve futbol ailesinin tüm paydaşlarıyla tam bir iş birliği ve şeffaflık içinde yürüterek, mümkün olan en erken aşamada başlattık. Kısa vadeli kazanımların ötesine geçen, uzun vadeli değer üretimini esas alan ve Türk futbolunun bütün paydaşlarının menfaatlerini gözeten bir yaklaşımı benimsedik."

"TÜM UNSURLARI TİTİZLİKLE DEĞERLENDİRDİK"

Açıklamanın devamında, "Yayın kalitesinin uluslararası standartlara taşınması, izleyici deneyiminin geliştirilmesi, teknolojik imkanların etkin kullanılması ve futbolumuzun daha geniş coğrafyalarda izlenebilir hale gelmesi için şartnamemizde yer alması gereken tüm unsurları titizlikle değerlendirdik. Çünkü inanıyoruz ki Türk futbolunun gerçek değeri yalnızca sahadaki rekabetle değil, bu rekabetin dünyaya nasıl sunulduğu ve izleyiciyle nasıl buluşturulduğuyla da doğrudan ilişkilidir. Beş yıllık ihale dönemi belirlememizin temelinde de bu uzun vadeli vizyon bulunmaktadır. Amacımız; kulüplerimize, yayıncı kuruluşlara ve tüm sektör paydaşlarına öngörülebilir, istikrarlı ve güvenilir bir yatırım ortamı sunmaktır. Böylece yalnızca yayın gelirlerinin artırılmasını değil, kulüplerimizin finansal sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesini, yayıncılık kalitesinin yükseltilmesini ve Türk futbolunun ticari değerinin kalıcı biçimde büyütülmesini hedefliyoruz." ifadeleri yer aldı.

"YENİ BİR SAYFA AÇMA FIRSATI OLARAK GÖRÜYORUZ"

Açıklamanın son bölümünde ise, "Önümüzdeki dönemi, Türk futbolunun ekonomik yapılanmasında, yayıncılık standartlarında ve uluslararası marka konumlandırmasında yeni bir sayfa açma fırsatı olarak görüyoruz. Bu hedefe ulaşmanın yolu; şeffaflık, güven, rekabet, ortak akıl ve sürdürülebilirlik ilkelerinden taviz vermeden hareket etmekten geçmektedir.Türkiye Futbol Federasyonu olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Türk futbolunun sahip olduğu potansiyelin hak ettiği ekonomik ve ticari değere ulaşması için kararlılıkla çalışmaya, tüm paydaşlarımızla birlikte hareket etmeye ve geleceğe yönelik güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz.Yarın gerçekleştirilecek ihale sürecinin, Türk futbolunda yeni bir büyüme ve değer yaratma döneminin başlangıcı olacağına inanıyoruz. İhale komisyonumuzun, teklif veren kuruluşlarımızın, kulüplerimizin ve tüm paydaşlarımızın katkılarıyla yürütülecek bu sürecin, Türk futbolunun geleceği adına önemli ve kalıcı sonuçlar doğurmasını temenni ediyoruz.Hedefimiz yalnızca bugünün yayın ihalesini başarıyla tamamlamak değil; gelecek beş yılı Türk futbolunun ekonomik gücünü, uluslararası görünürlüğünü ve marka değerini yükseltecek bir dönüşüm dönemine çevirmektir.Bu önemli sürecin Türk futbolunun tüm paydaşları ve ülkemiz futbol kamuoyu için hayırlı olmasını diliyor, emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı