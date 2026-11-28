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Balıkesirspor Sökespor maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı Yaay. TFF 3. Lig kapsamındaki Balıkesirspor Sökespor maçı, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak ve Yaay üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri, iki takımın son durumu ve maçın detayları haberimizde.

BALIKESİRSPOR SÖKESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Balıkesirspor Sökespor maçı Yaay üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, TFF 3. Lig kapsamında oynanacak.

BALIKESİRSPOR SÖKESPOR MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Yaay, internet üzerinden yayın yapan dijital bir platform. Karşılaşma Yaay'ın internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Platformun yayınları herhangi bir uydu ya da kablo platformunda kanal numarasıyla yer almıyor.

BALIKESİRSPOR SÖKESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Balıkesirspor Sökespor maçı 28 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma TFF 3. Lig kapsamında yapılacak.

BALIKESİRSPOR SÖKESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Balıkesirspor Sökespor maçı, Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

BALIKESİRSPOR SÖKESPOR MAÇININ ÖNEMİ NE?

TFF 3. Lig'de Balıkesirspor, sahasında Sökespor'u konuk edecek. Köklü geçmişiyle bilinen Balıkesirspor, taraftarı önünde puan hanesini kabartmayı hedeflerken Sökespor da deplasmandan puanla dönmenin yollarını arayacak.

Geçmişte uzun yıllar Türkiye'nin üst liglerinde mücadele eden Balıkesirspor, yeniden profesyonel liglerin üst basamaklarına tırmanma hedefiyle sahaya çıkıyor.

TFF 3. LİG HAKKINDA

TFF 3. Lig, Türkiye'de profesyonel futbolun dördüncü kademesi. Ligde takımlar gruplar halinde mücadele ediyor; grup birincileri doğrudan TFF 2. Lig'e yükselirken diğer üst sıradaki takımlar play-off'ta ikinci bilet için yarışıyor.