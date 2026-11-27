Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanan ve skandalların gölgesinde Beşiktaş'ın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasına ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Temsilcimizi tebrik eden Hacıosmanoğlu, maçın tarafsız sahada oynanma sürecinden tribün olaylarına kadar pek çok konuda net mesajlar verdi.

"GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM''

Sözlerine maçta polis müdahalesine maruz kalan siyah-beyazlı taraftarlara geçmiş olsun dileklerini ileterek başlayan Hacıosmanoğlu, "Beşiktaş taraftarına geçmiş olsun. Galibiyet için Beşiktaş futbolcularının gözlerinden öpüyorum. İyi bir ders verdiler." ifadelerini kullandı.

''UEFA VE POLİS YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞTÜM''

Karşılaşmanın ardından diplomasi trafiğini hızlandırdığını belirten Hacıosmanoğlu, UEFA nezdinde girişimlerinin sürdüğünü vurguladı. Avrupa futbolundaki ağırlıklarına dikkat çeken Başkan, "UEFA ve polis yetkilileriyle görüştüm. 55 tane federasyon var, sadece İsrail’in federasyon başkanı ile görüşmedim. Onların bir lobisi yok orada. Yönetimde birinin olması önemli değil, biz istediğimizi yaptırıyoruz. Girişimlerimiz devam ediyor. Beşiktaş taraftarını tebrik ederim." diye konuştu.

''İSRAİL TAKIMLARINI TÜRKİYE'YE BİZ İSTEMİYORUZ''

Maçın İstanbul yerine başka bir ülkede oynanmasının ardındaki gerçeği de açıklayan Hacıosmanoğlu, bunun devlet politikası gereği alınan bir karar olduğunun altını çizdi. İsrail'in futboldan men edilmesi gerektiğini UEFA toplantılarında da dile getirdiğini hatırlatan Hacıosmanoğlu, "İsrail bebek katili, UEFA toplantılarında söyledim. Bunların futboldan atılması gerektiğini de çok kez dile getirdim. Bir önceki Beşiktaş maçına, İsrail takımı ile oynadıkları, kafile ile gitmiştim. Bir devlet politikamız var, İsrail takımlarını Türkiye’ye biz istemiyoruz. Beşiktaş, İstanbul’da oynamak isteseydi, UEFA buna izin verirdi. İsrail takımı gelmezse, hükmen mağlup olurdu." sözlerini sarf etti.

"BEBEK KATİLİ ÜLKENİN TAKIMI BU TOPRAKLARDA OYNAYAMAZ''

UEFA'nın güvenlik gerekçesiyle maçı Türkiye'den alma gibi bir adım atmayacağını belirten Hacıosmanoğlu, "UEFA güvenlik gerekçesiyle maçı başka bir ülkede oynatmak gibi gaflete düşmez. Zaten başkan dostumuz, Türkiye’ye karşı böyle bir şey içerisinde olamazlar. Bebek katili bir ülkenin takımı bu topraklarda oynayamaz! UEFA sadece güvenlik ister. Bizim devletimiz güvenliği sağlar, İstanbul’da maç oynanırdı ama biz bu ülke topraklarına gelmelerini istemiyoruz." dedi.

''BAYRAK NEDENİYLE CEZA GELMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL''

Maçta açılan Filistin bayrakları ve yaşanan olaylar sonrasında Beşiktaş'a olası bir yaptırım gelip gelmeyeceği sorusuna da açıklık getiren TFF Başkanı, "Taşkınlıklardan ufak cezalar olabilir. Ancak Filistin bayrağı nedeniyle ceza gelmesi söz konusu değil.'' dedi.