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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi, 4 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak.

Kuraya 4. eleme turunu geçecek 27 takım ve bu turdan itibaren kupaya dahil olacak 5 takımla birlikte toplam 32 takım katılacak.

Kupada 5. eleme turu müsabakaları, 22, 23 ve 24 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Kaynak: AA