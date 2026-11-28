Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Eraydın AYTEKİN / SİVAS,

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: İbrahim Güner, Kemal Mavi, Barış Çiçeksoyu

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Mert, Appindangoye, Uğur, Duodu (Dk. 46 Amilton), Kamil (Dk. 72 Yılmaz), Charisis (Dk. 46 Yusuf Cihat), Mohammed, Ethemi (Dk. 46 Burak), Ceesay

BODRUM FK: Sousa, Berşan (Dk. 88 İsmail), Ajeti, Ali, Emre, Berkay (Dk. 84 Loshaj), Yusuf (Dk. 84 Ege Arslan), Moreira, Providence (Dk. 88 Kenan), Ege Bilsel (Dk. 73 Mustafa), Fernando

GOLLER: Dk. 9 Berkay, Dk. 45 (P), Dk. 63 Fernando, Dk.90 Mustafa ( Bodrum FK)

SARI KARTLAR: Charisis, Uğur ( Sivasspor ), Berşan, Ali ( Bodrum FK)

TFF 1'inci Lig'in 16'ncı hafta maçında Sivasspor, sahasında konuk ettiği Bodrum FK'ya 4-0 mağlup oldu.

9'uncu dakikada gelişen Bodrum atağında, sağ kanattan ceza alanına giren Ege'nin altıpas içine çevirdiği topa yakın mesafeden Berkay dokundu, top ağlarla buluştu: 0-1.

35'inci dakikada orta alandan aldığı topla hareketlenen Mohammed ceza alanı dışından şutunu çekti, kaleci Sousa topu kontrol etti.

42'nci dakikada Bodrum atağında Ege'nin pasıyla soldan ceza alanına giren Providence'ın şutunu savunmada Appindangoye engelledi. Pozisyon sonrası elle müdahale gerekçesiyle yapılan VAR uyarısı üzerine hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Fernando, kaleci ile topu ayrı köşelere gönderdi: 0-2.

50'nci dakikada Bodrum adına sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Appindangoye'nin kafasından seken topa penaltı noktası üzerinde Fernando vurdu, yerden gelen topu kaleci Ali Şaşal kontrol etti.

63'üncü dakikada Bodrum FK farkı 3'e çıkardı. Ege'nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Providence hareketlendi. Onun çevirdiği topa ceza alanında boş durumda Fernando vurdu, kaleci Ali Şaşal'ın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 0-3.

82'nci dakikada Berşan'ın sağ çizgiden ters kanada gönderdiği topla çaprazdan hareketlenen Providence sağ ayağı ile vurdu, top az farkla dışarı gitti.

90'ıncı dakikada kaleci Ali Şaşal'ın hatalı pasında ceza alanı dışında topla buluşan Mustafa'nın şutunda top bir kez daha ağlarla buluştu: 0-4.

Karşılaşma Bodrum FK'nin 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı