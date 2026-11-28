Aliağa FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta GMG Kastamonuspor'u 3-0 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. haftasında Aliağa FK, sahasında GMG Kastamonuspor'u 3-0 mağlup etti. Aliağa'nın gollerini 32. dakikada Hamza Gür, 62. dakikada Okan Derici ve 88. dakikada Altar Han Hidayetoğlu kaydetti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. haftasında Aliağa FK, sahasında karşılaştığı GMG Kastamonuspor'u 3-0 mağlup etti.
Stat: Aliağa Atatürk
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Melih Tan, Alp Osman Karaosmanoğlu
Aliağaspor FK: Halil Yeral, Birkan Yılmaz, Caner Cavlan, Necati Özdemir, Yusuf Erdem Gümüş, Ahmet Metin Arslan (Batuhan Artarslan dk. 81), Okan Derici (Altar Han Hidayetoğlu dk. 81), Hamza Gür (Tahir Babaoğlu dk. 71), Muammer Sarıkaya, Furkan Yöntem (Yiğit Bayındır dk. 68), Mustafa Yıldırım (Berkay Topdemir dk. 81)
GMG Kastamonuspor: Deniz Çörtlen, Emir Açıkgöz, Serdar Avkaroğlu, Gökmen Özince, Erdem Reis, Ahmet Yazar (Oğuz Duman dk. 46), Necati Bilgiç (Ögeday Hadi· Uyanık dk. 89), Kerim Temizkan, Mert Çalışkan, Niyazi Kılıç (Yasin Hızar dk. 89), Ahmethan Köse
Goller: Hamza Gür (dk. 32), Okan Derici (dk. 62), Altar Han Hidayetoğlu (dk. 88) (Aliağa FK)
Sarı kartlar: Kerim Temizkan (GMG Kastamonuspor)