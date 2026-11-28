TFF 2'nci Lig'de İnegölspor sahasında Erzincanspor'a 3-1 mağlup olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 2'nci Lig'de İnegölspor, sahasında Erzincanspor'a 3-1 mağlup oldu. Erzincanspor'un golleri Alperen Aydın ve Buğra Akçagün'den gelirken Mete Sevinç de kendi kalesine gol attı; İnegölspor'un tek sayısı Görkem Demirel'den geldi.
STAT: İnegöl İlçe
HAKEMLER: Tayfun Sarı, Erkan Akbak, Uğur Aydoğdu
İNEGÖLSPOR: Harun Tekin, Muratcan Tutal, Mete Sevinç, Orhan Aktaş, Mehmet Yılmaz, Abdussamed Karnuçu, Kadir Bakırtaş (Dk. 71 Uğur Çetinkaya) Yusuf Tursun, Taha Recep Cebeci (Dk. 60 Hasan Acar) Emircan Altıntaş (Dk. 81 Erdem Aygül), Görkem İbrahim Demirel
ERZİNCANSPOR: İsmet Yumakoğulları, Yıldırım Mert Çetin, Sakıb Aytaç (Dk. 86 Eycan Kaya) Ahmet Sivri (Dk. 78 Bekir Kara) Muhammet Enes Gök (Dk. 86 Buğra Akçagün) Serhat Enes Çalışan, Mert Çölgeçen, Alperen Aydın, Ozan Papaker (Dk. 62 Atabey Çiçek) Onur Ural, Mert Çapar (Dk. 62 Efe Taylan Altunkara)
SARI KARTLAR: Kadir Bakırtaş ( İnegölspor ), İsmet Yumakoğulları, Alperen Aydın, Sakıb Aytaş, Mert Çetin, Buğra Akçagün (Erzincanspor)
GOLLER: Dk. 42 Görkem Demirel, Dk. 70 Mete Sevinç (K.K) ( İnegölspor ), Dk. 28 Alperen Aydın, Dk. 87 Buğra Akçagün (Erzincanspor)
TFF 2'nci Lig temsilcisi İnegölspor sahasında Erzincanspor'a 3-1 mağlup oldu.