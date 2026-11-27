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UEFA Regions' Cup 7. Grup'ta Türkiye ile Polonya karşı karşıya geliyor. İstanbul Amatör Karma Takımı'nın Polonya temsilcisi Dolnoslaski Region ile oynayacağı mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Türkiye-Polonya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye-Polonya maçı canlı nasıl izlenir? Detaylar...

TÜRKİYE-POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Regions' Cup kapsamında oynanacak Türkiye-Polonya karşılaşması, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) resmî YouTube kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadeleyi televizyon kanalı yerine internet üzerinden TFF YouTube hesabından takip etmek mümkün olacak.

TÜRKİYE-POLONYA MAÇI CANLI İZLE

Türkiye-Polonya maçını canlı izlemek isteyenler, Türkiye Futbol Federasyonunun resmî YouTube kanalını ziyaret edebilir. Karşılaşmanın yayınını takip etmek için TFF'nin YouTube hesabındaki canlı yayın bölümünden müsabaka yayınına ulaşılabilir.

UEFA REGIONS CUP NEDİR?

Türkiye-Polonya karşılaşması, UEFA Regions' Cup Avrupa Amatör Şampiyonası kapsamında düzenleniyor. Organizasyonda Türkiye'yi A Millî Futbol Takımı değil, İstanbul Amatör Karma Takımı temsil ediyor.

Antalya'da düzenlenen 7. Grup müsabakalarında Türkiye ve Polonya'nın yanı sıra Romanya'dan Carpathian Regional Team ile Azerbaycan'dan Zangazur FC de mücadele ediyor. Grup maçlarının ardından ilk sırayı alan takım, 2027 yılında düzenlenecek UEFA Regions' Cup finallerine katılma hakkı kazanacak.

TÜRKİYE-POLONYA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Türkiye-Polonya mücadelesi, Antalya'da bulunan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanıyor. Türkiye Futbol Federasyonunun ev sahipliğinde gerçekleştirilen UEFA Regions' Cup 7. Grup karşılaşmaları, 21-27 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenleniyor

TÜRKİYE-POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Polonya arasındaki UEFA Regions' Cup 7. Grup karşılaşması, 27 Kasım 2026 Cuma günü saat 15.00'te oynanacak. Antalya'daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek mücadele, grubun son karşılaşmaları arasında yer alıyor.