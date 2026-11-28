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UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Gürcistan'da yaşanan olaylar ve ulaşım sorunları nedeniyle zorlu bir süreç geçirdi. İstanbul'a planlanandan geç dönen siyah-beyazlı ekipte 30 Kasım Pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinin ertelenmesi gündeme geldi.

DERBİYE TEK TAKTİK İDMANLA HAZIRLANACAKLAR

Yoğun maç temposu ve yorucu yolculuğun ardından antrenman yapmayan Beşiktaş, yenilenme çalışması gerçekleştirecek. Siyah-beyazlılar, pazar günü yapacağı tek taktik antrenmanla Galatasaray derbisine hazırlanacak.

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, hazırlık süresinin kısıtlı olmasına ilişkin, "Derbiye hazırlanmak için ise sadece bir günümüz olacak. İşimiz kolay görünmüyor ancak bunun üstesinden gelebilecek bir karaktere sahip olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAN ERTELEMEYE YEŞİL IŞIK

Beşiktaş cephesinde derbinin ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuru yapılması değerlendirilirken Galatasaray'ın da konuya ilişkin tutumu belli oldu. Sarı-kırmızılı yönetimin, siyah-beyazlılardan erteleme talebi gelmesi halinde buna onay vermeye sıcak baktığı öğrenildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve sarı-kırmızılı futbolcuların da ezeli rakiplerine jest yapmak amacıyla erteleme fikrini desteklediği belirtildi.

DERBİ BİR GÜN İLERİYE ALINABİLİR

İki kulübün anlaşması halinde 30 Kasım Pazartesi günü oynanması planlanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bir gün ileriye alınabileceği ifade edildi. Karşılaşmanın ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin son kararı ise Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

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