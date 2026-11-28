Eskişehirspor, Denizli İdman Yurdu 1959 SK maçı hazırlığında taktik çalıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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TFF 3. Lig 2. Grup 14. haftasında Denizli İdman Yurdu 1959 SK'yı ağırlayacak Eskişehirspor, hazırlıklarını Hakan Şapcı yönetiminde sürdürüyor. Antrenmanda taktik çalışma yapılırken, karşılaşma 29 Kasım Pazar günü saat 15.30'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak.
TFF 3. Lig 2. Grup 14. haftasında sahasında Denizli İdman Yurdu 1959 SK'yı ağırlayacak olan Eskişehirspor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor.
Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Teknik Direktör Hakan Şapcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalışmalar yaptığı öğrenildi.
Eskişehirspor ile Denizli İdman Yurdu 1959 SK arasındaki mücadele, 29 Kasım Pazar günü saat 15.30'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı