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Bucaspor Bigaspor maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı Tivibu Spor 1. TFF 3. Lig kapsamındaki Bucaspor Bigaspor maçı, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü İzmir'deki Buca Arena'da oynanacak ve Tivibu Spor 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri, iki takımın son durumu ve maçın detayları haberimizde.

BUCASPOR BİGASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bucaspor Bigaspor maçı Tivibu Spor 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, TFF 3. Lig kapsamında oynanacak.

BUCASPOR BİGASPOR MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Tivibu Spor 1, Tivibu platformunda 78. kanaldan izlenebiliyor. Kanal numaralarının zaman zaman değişebileceği göz önünde bulundurularak, maç öncesinde platformun güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

BUCASPOR BİGASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Bucaspor Bigaspor maçı 28 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma TFF 3. Lig kapsamında yapılacak.

BUCASPOR BİGASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bucaspor Bigaspor maçı, İzmir'deki Buca Arena'da oynanacak.

BUCASPOR BİGASPOR MAÇININ ÖNEMİ NE?

TFF 3. Lig'de Bucaspor, sahasında Bigaspor ile karşı karşıya gelecek. İzmir temsilcisi, taraftarı önünde kazanarak puan tablosunda yükselmeyi hedefliyor. Çanakkale ekibi Bigaspor ise deplasmandan puan çıkarmak için mücadele edecek.

Bir dönem Süper Lig'de de mücadele eden Bucaspor, köklü geçmişiyle ligin dikkat çeken takımları arasında yer alıyor.

TFF 3. LİG HAKKINDA

TFF 3. Lig, Türkiye'de profesyonel futbolun dördüncü kademesi. Ligde takımlar gruplar halinde mücadele ediyor; grup birincileri doğrudan TFF 2. Lig'e yükselirken diğer üst sıradaki takımlar play-off'ta ikinci bilet için yarışıyor.