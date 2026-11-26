UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Gürcistan'da İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva ile oynadığı karşılaşmada Filistin bayrağı ve "Filistin'e özgürlük" pankartı açan siyah-beyazlı taraftarlara güvenlik güçlerinin müdahale etmesi üzerine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yazılı açıklama yaptı.

"SESSİZ KALINMASI SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Karşılaşma öncesinde ve sırasında gerek stadyum içinde gerekse stadyum dışında taraftarlara yönelik sergilenen tutum ve davranışları en güçlü şekilde kınadığını bildiren TFF, söz konusu uygulamaların sporun evrensel değerleri, insan onuru, karşılıklı saygı ve fair play ilkeleriyle bağdaşmadığını belirtti.

Ayrımcılık, dışlama ve güvenlik zaafiyeti içeren uygulamaların kabul edilemeyeceğini vurgulayan federasyon, "Taraftarlarımızın güvenliğini tehlikeye atan, temel hak ve özgürlüklerini hedef alan bu tür davranışlar karşısında sessiz kalınması da söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

"OLAYLARIN ÜZERİNİN ÖRTÜLMESİNE MÜSAMAHA GÖSTERİLMEMELİDİR"

Yaşananların bütün boyutlarıyla araştırılması ve sorumlular hakkında gerekli yaptırımların vakit kaybedilmeden uygulanması için süreci yakından takip edeceğini açıklayan TFF, benzer olayların yeniden yaşanmaması için de gerekli adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Federasyon, açıklamasında "Bu olayların üzerinin örtülmesine, sorumluların hesap vermekten kaçınmasına veya benzer ihlallerin tekrarlanmasına müsamaha gösterilmemelidir" ifadelerine yer verdi.

BEŞİKTAŞ'A VE TARAFTARLARINA DESTEK

Beşiktaş'ın Gürcistan'da başta ciddi güvenlik zaafiyetleri olmak üzere çok sayıda olumsuzlukla karşı karşıya kaldığına dikkat çeken TFF, siyah-beyazlı kulübün ve taraftarlarının sonuna kadar yanında olduğunu bildirdi. Federasyon, müdahaleye ve olumsuz muameleye maruz kalan tüm taraftarlara geçmiş olsun dileklerini de iletti.

"SORUMLULARIN HESAP VERMESİ İÇİN KARARLILIKLA HAREKET EDECEĞİZ"

Türk futbolunun temsilcilerine ve taraftarlarına yönelik ayrımcılık, saygısızlık ve güvenlik ihlallerine karşı kararlı bir tutum sergileneceğini belirten TFF, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Hiç kimse unutmasın ki Türk futbolunun temsilcilerine ve taraftarlarına yönelik saygısızlık, ayrımcılık ve güvenlik ihlalleri karşısında sessiz kalmayacağız. Başta UEFA nezdinde olmak üzere gerekli tüm girişimlerin yapılması ve sorumluların hesap vermesi için ulusal ve uluslararası platformlarda kararlılıkla hareket edeceğiz."

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi

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