Altay, TFF 3. Lig 2. Grup'ta evinde Kepezspor'a 1-0 mağlup olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Altay, TFF 3. Lig 2. Grup 14. hafta mücadelesinde evinde Kepezspor'a 1-0 mağlup oldu. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan maçta Kepezspor'un golünü 28. dakikada Oğuzhan Aydın kaydetti; Altay sahasında puansız ayrıldı.
Altay, TFF 3. Lig 2. Grup 14. hafta mücadelesinde evinde Kepezspor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Yunus Aytekin Atabek, Mehmet Lüle, Şuayip Çiçek
Altay: Ulaş, Yunus (Mert dk. 46), Arif, Ahmet Yakup (Enes Türker dk. 86), Salih, Osman (Özay dk. 46), İsa Toygar (Efe Pehlivan dk. 76), Ahmet Enes, Ali (Oktay dk. 46) Mehmet Kaymaz, Mehmet Onur
Teknik Direktör: Tuna Üzümcü
Kepezspor: Erten, Turan Ali, Atakan, Burak, Fatih (Hüseyin dk. 52), Ergün, Ender, Oğuzhan Aydın (Özkan dk. 78), Bahadır, Abdurrahman, Tolga (Mehmet Eren dk. 70)
Teknik Direktör: İskender Eroğlu
Gol: Oğuzhan Aydın (dk. 28) (Kepezspor)
Sarı kartlar: İsa Toygar, Mert, Salih (Altay), Bahadır, Oğuzhan Aydın, Abdurrahman, Erten (Kepezspor)