Eş Anlamlı Kelimeler 3. Sınıf Konu Anlatımı ve Test Etkinliği
Türkçedeki eş anlamlı kelimeleri ve bunun ne anlama geldiği örnek eş anlamlı kelimeler ile 3. sınıf konularına uygun şekilde öğreneceğiz.. Türkçede oldukça fazla sayıda eş anlamlı kelime bulunmaktadır. Bu kelimelere "anlamdaş" sözcükler de denilebilir. Hatta gündelik yaşamda bu kelimeleri çok fazla kullanırız. İşte 3. sınıf Türkçe eş anlamlı sözcükler konu anlatımı ile test etkinliği
Eş anlamlı kelime; yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Anlamdaş kelimelerin birisi genelde yabancı kökenlidir.
Eş Anlamlı Kelimeler 3. Sınıf
3. Sınıfta anlatılan eş anlamlı kelimelerin anlatımlarına bakalım. Yazılışları ve okunuşları farklı olan ancak anlamları aynı olan kelimeler eş anlamlı kelimeler denir. Yani tam olarak aynı anlama sahip olan iki ve ikiden fazla kelimeyi kast ediyoruz. Bu kelimeler birbirlerinin yerine kullanılabilirler, cümlede anlam değişikliği olmaz. Eğer anlam değişikliği olursa o eş anlamlı kelime değildir. Örneğin, yaşlı ve ihtiyar kelimeleri birer eş anlamlı kelimelerdir. Bu iki kelime aynı cümlede yer değiştirebilir. Aşağıdaki örneği inceleyelim
Yaşlı adam öyle bir koştu ki herkes şaşırdı kaldı.
İhtiyar adam öyle bir koştu ki herkes şaşırdı kaldı.
Aynı varlığı, kavramı veya durumu ifade eden, yazılışları ve söylenişleri farklı, anlamları aynı olan sözcükler, eş anlamlı sözcüklerdir.
Eş anlamlı sözcükler, dilimize yabancı dillerden girmiş sözcüklerin bizdeki karşılıklarıyla kurdukları ilişkiden doğmuşlardır.
Kara – Siyah/ Mektep – Okul/ Talebe – Öğrenci
Pay – Hisse/ Doktor – Hekim/ Barış – Sulh
Okul – Mektep/ Savaş – Harp/ Sade – Yalın
Anne – Valide/ Amaç – Gaye/ Ak – Beyaz
Kırmızı – Al/ Duygu – His/ Aş – Yemek
Hız – Sürat/ Hasret – Özlem/ Ad – İsim
Ün – Şöhret/ Sözcük – Kelime/ Eksiksiz – Tam
İstek – Arzu/ Yüzyıl – Asır/ Yönetim – İdare
Misafir – Konuk/ Lisan – Dil/ Müsaade – İzin
Buluş – İcat/ İlave – Ek/ Sınav – İmtihan
UYARI:
Sözcükler, her zaman kullanıldıkları cümle içerisinde ele alınmalıdır. Tek başına eş anlamlı gibi görünen sözcükler cümle içerisindeki kullanımlarında her zaman birbirlerinin yerini tutmayabilir.
SİYAH – KARA
Kara gözlü, uzun boylu bir delikanlıydı.
(SİYAH'la eş anlamlıdır.)
İhtiyar, kara talihinden şikâyet ediyordu.
(SİYAH'la eş anlamlı değildir.)
AK – BEYAZ
Saçlarında beyazlar fazlalaşmıştı.
("AK"la eş anlamlıdır.)
Bakkaldan beyaz peynir al.
("AK"la eş anlamlı değildir.)
UYARI :
Bir sözcüğün eş anlamlısı kullanıldığı cümleye göre değişebilir.
Bu elbise bana bol oldu. (geniş)
Bu sene bol para kazandım. (çok)
Ekinler büyümeye başladı. (olgunlaşmak)
Kampanyaya ilgi büyüyor. (artmak)
UYARI:
Aynı cümlede eş anlamlı sözcüklerin kullanılması gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğuna yol açar.
Buluş ve icatlar sayesinde yaşamımız kolaylaştı.
Toplumca yoksul ve fakirlere yardım etmeliyiz.
Onun beğeni ve zevklerine güvenirim.
Kanıt ve delil yetersizliğinden suçsuz bulundu.
Örnek Soru ?
Uzak kelimesinin eş anlamlısı nedir?
Eş Anlamlı Sözcük Örnekleri
Aşağıda Alfabetik listelenmiş Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğünü sizler için listeledik:
abide :anıt
acele :çabuk
acemi :toy
aciz :güçsüz
adalet :hak
adet :sayı
aka :büyük
akıl :us
al :kırmızı
alelade :sıradan
aleni :açık
ara :fasıla
araba : otomobil
armağan :hediye
aşk :sevi
atik :seri
ayakkabı :pabuç
bağışlama :affetme
bacı :kız kardeş
baş :kafa
bayağı :adi
beyaz :ak
bonkör :cömert
cennet :aden
cevap :yanıt
cılız :zayıf
cimri :pinti
cümle :tümce
çabuk :acele
çağrı :davet
çamur :balçık
çare :umar
denk :müsavi
deprem :zelzele
dilek :istek :arzu
dizi :sıra
doktor :hekim
dost :arkadaş
edebiyat :yazın
edep :adap
ehemniyet :önem
elbise :esbap
emniyet :güven
eser :yapıt
eş anlamlı sözcükler :anlamdaş sözcükler
ev :konut
fakir :yoksul
fayda :yarar
fena :kötü
fikir :düşünce ya da ide
gemi :vapur
gezmek :dolaşmak
gökyüzü :sema
gözlem :rasat
güç :kuvvet
hadise : olay
hareket :kinetik
hasım :düşman
hasret :özlem
hatıra :anı
hediye :armağan
hekim :doktor
hısım :dost
ırak :uzak
ırmak :nehir
idadi :lise
idare :yönetim
ihtiyar :yaşlı
ihtiyaç :gereksinim
ilan :duyuru
ilişki :münasebet
imtihan :sınav
isim :ad
istasyon :gar veya Terminal
istikbal :gelecek
işçi :amele
ivedi :çabuk
izahat :açıklama
kabiliyet :yetenek
kafa :baş
kahin : medyum veya öz Türkçesi bilici
kalp :yürek
kanıt :delil
kelime :sözcük
kılavuz :rehber
kırmızı :al
kıyı :kenar veya sahil
kirli :pis
kolay :basit
konuk :misafir
kural :kaide
kuvvetli :güçlü
küçük :ufak veya minik
lider :önder
mal :meta
mani :engel
matem :yas
mektep : okul
mektup :name
merkep :eşek
misafir :konuk
misal :örnek
muharebe :savaş
mübarek :kutsal
namzet :aday
nehir :ırmak
nesil :kuşak
nezir :adak
okul :mektep
ortalama :vasat
oy :rey
öğrenci :talebe
öğretmen :muallim
önder :lider
örnek :misal
öykü :hikaye
problem :sorun
rey : oy
rüştiye : ortaokul
rüzgar :yel
saadet :mutluluk
sabit :durağan (durgun)
sağlık : sıhhat
savaş :cenk veya muharebe
sebep :neden
sene :yüzyıl ya da asır
serüven :macera
sevinç :mutluluk
sınav :imtahan
sınıf :derslik
sitane :yıldız
siyah :kara
son :nihayet
sonbahar :güz
soru :sual
sorumluluk :mesuliyet
sözcük :kelime
sözlük :lügat
şaka :latife
şakacı :nüktedan
tabiat :doğa
tartışma :münakaşa
temel :esas
tören :merasim
tren :şimendifer
tutsak :esir
tümce :cümle
uçak :tayyare
ulu :yüce
ulus :millet
usta :ehil
uyarı :ikaz
uygarlık :medeniyet
üzüntü :tasa
vakit :zaman
vatan :yurt
vazife :görev
veteriner :baytar
vilayet :il
Yaşlı :ihtiyar
yel :rüzgar
yemek :aş
yetenek :beceri ye da kabiliyet
yıl :sene
yılmak :bıkmak
yoksul :fakir
yurt :vatan
yürek :kalp
yüz :sima :çehre :surat
zehir :agu
zengin :varlıklı
zırnık :metelik
EŞ ANLAMLI KELİMELER 3. SINIF ÖRNEKLERİ
Sözcük
EşAnlamlısı
Sözcük
EşAnlamlısı
acemi
toy
hareket
kinetik
aciz
güçsüz
hasım
düşman
ad
isim
hasret
özlem
adalet
hak
hatıra
anı
adet
sayı
hediye
armağan
aka
büyük
hekim
doktor
akıl
us
hısım
dost
al
kırmızı
ırak
uzak
alelade
sıradan
ırmak
nehir
aleni
açık
idadi
lise
ara
fasıla
idare
yönetim
araba
otomobil
ihtiyar
yaşlı
armağan
hediye
ihtiyaç
gereksinim
aşk
sevi
ilan
duyuru
atik
seri
ilişki
münasebet
ayakkabı
pabuç
imtihan
sınav
ayrım
fark
isim
ad
ayrıntı
detay
istasyon
gar
bacı
kızkardeş
istikbal
gelecek
bağışlama
affetme
işçi
amele
basınç
tazyik
ivedi
çabuk
baş
kafa
izahat
açıklama
bayağı
adi
kabiliyet
yetenek
bencil
egoist
kafa
baş
beyaz
ak
kahin
medyum
bonkör
cömert
kalp
yürek
cennet
aden
kanıt
delil
cevap
yanıt
kara
siyah
cılız
zayıf
kelime
sözcük
cimri
pinti
kılavuz
rehber
cümle
tümce
kırmızı
al
çabuk
acele
kıyı
kenar
çağrı
davet
kirli
pis
çamur
balçık
kişi
şahıs
çare
deva
kolay
basit
değerli
kıymetli
konuk
misafir
deneyim
tecrübe
kural
kaide
denk
müsavi
kuvvetli
güçlü
deprem
zelzele
küçük
ufak
dil
lisan
lider
önder
dilek
istek
mal
meta
dize
mısra
mani
engel
dizi
sıra
matem
yas
doktor
hekim
mektep
okul
dost
arkadaş
mektup
name
duygu
his
merkep
eşek
edebiyat
yazın
misafir
konuk
edep
adap
misal
örnek
ehemniyet
önem
mizah
gülmece
elbise
esbap
muharebe
savaş
emniyet
güven
mübarek
kutsal
ender
nadir
namzet
aday
eser
yapıt
nefes
soluk
eşanlamlı
anlamdaş
nehir
ırmak
ev
konut
nesil
kuşak
fakir
yoksul
nezir
adak
fark
ayrım
okul
mektep
acemi
toy
ortalama
vasat
aciz
güçsüz
oy
rey
ad
isim
öğrenci
talebe
adalet
hak
öğretmen
muallim
adet
sayı
öğüt
nasihat
aka
büyük
önder
lider
akıl
us
örnek
misal
al
kırmızı
öykü
hikâye
alelade
sıradan
özverili
fedakâr
aleni
açık
problem
sorun
ara
fasıla
rey
oy
araba
otomobil
rüştiye
ortaokul
armağan
hediye
rüzgar
yel
aşk
sevi
saadet
mutluluk
atik
seri
sabit
durağan
ayakkabı
pabuç
sağlık
sıhhat
ayrım
fark
savaş
cenk -harp
ayrıntı
detay
sebep
neden
bacı
kızkardeş
sene
yüzyıl -asır
bağışlama
affetme
serüven
macera
basınç
tazyik
sevinç
mutluluk
baş
kafa
sınav
imtihan
bayağı
adi
sınıf
derslik
bencil
egoist
sitane
yıldız
beyaz
ak
siyah
kara
bonkör
cömert
son
nihayet
cennet
aden
sonbahar
güz
cevap
yanıt
soru
sual
cılız
zayıf
sorumluluk
mesuliyet
cimri
pinti
sözcük
kelime
cümle
tümce
sözlük
lügat
çabuk
acele
şaka
latife
çağrı
davet
şakacı
nüktedan
çamur
balçık
tabiat
doğa
çare
deva
tartışma
münakaşa
değerli
kıymetli
temel
esas
deneyim
tecrübe
tören
merasim
denk
müsavi
tren
şimendifer
deprem
zelzele
tutsak
esir
lisan
tümce
cümle
dilek
istek
uçak
teyyare
dize
mısra
ulu
yüce
dizi
sıra
ulus
millet
doktor
hekim
uslu
akıllı
dost
arkadaş
usta
ehil
duygu
his
uyarı
ikaz
edebiyat
yazın
uygarlık
medeniyet
edep
adap
uzak
ırak
ehemniyet
önem
üzüntü
tasa
elbise
esbap
vakit
zaman
emniyet
güven
vatan
yurt
ender
nadir
vazife
görev
eser
yapıt
veteriner
baytar
eşanlamlı
anlamdaş
vilayet
il
ev
konut
yanıt
cevap
fakir
yoksul
yanlış
hata
fark
ayrım
yaşlı
ihtiyar
fayda
yarar
yel
rüzgar
fena
kötü
yemek
aş
fikir
düşünce
yetenek
beceri
gemi
vapur
yıl
sene
gezgin
seyyah
yılmak
bıkmak
gezmek
dolaşmak
yoksul
fakir
gezi
seyahat
yurt
vatan
gökyüzü
sema
yürek
kalp
görev
vazife
yüz
sima
gözlem
rasat
zehir
agu
güç
kuvvet
zengin
varlıklı
güçlü
kuvvetli
zırnık
metelik
hadise
olay
zorluk
güçlük