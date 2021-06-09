Eş Anlamlı Kelimeler 3. Sınıf Konu Anlatımı ve Test Etkinliği

Türkçedeki eş anlamlı kelimeleri ve bunun ne anlama geldiği örnek eş anlamlı kelimeler ile 3. sınıf konularına uygun şekilde öğreneceğiz.. Türkçede oldukça fazla sayıda eş anlamlı kelime bulunmaktadır. Bu kelimelere "anlamdaş" sözcükler de denilebilir. Hatta gündelik yaşamda bu kelimeleri çok fazla kullanırız. İşte 3. sınıf Türkçe eş anlamlı sözcükler konu anlatımı ile test etkinliği

Eş anlamlı kelime; yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Anlamdaş kelimelerin birisi genelde yabancı kökenlidir.

Eş Anlamlı Kelimeler 3. Sınıf

3. Sınıfta anlatılan eş anlamlı kelimelerin anlatımlarına bakalım. Yazılışları ve okunuşları farklı olan ancak anlamları aynı olan kelimeler eş anlamlı kelimeler denir. Yani tam olarak aynı anlama sahip olan iki ve ikiden fazla kelimeyi kast ediyoruz. Bu kelimeler birbirlerinin yerine kullanılabilirler, cümlede anlam değişikliği olmaz. Eğer anlam değişikliği olursa o eş anlamlı kelime değildir. Örneğin, yaşlı ve ihtiyar kelimeleri birer eş anlamlı kelimelerdir. Bu iki kelime aynı cümlede yer değiştirebilir. Aşağıdaki örneği inceleyelim

Yaşlı adam öyle bir koştu ki herkes şaşırdı kaldı.

İhtiyar adam öyle bir koştu ki herkes şaşırdı kaldı.

Aynı varlığı, kavramı veya durumu ifade eden, yazılışları ve söylenişleri farklı, anlamları aynı olan sözcükler, eş anlamlı sözcüklerdir.

Eş anlamlı sözcükler, dilimize yabancı dillerden girmiş sözcüklerin bizdeki karşılıklarıyla kurdukları ilişkiden doğmuşlardır.

Kara – Siyah/ Mektep – Okul/ Talebe – Öğrenci

Pay – Hisse/ Doktor – Hekim/ Barış – Sulh

Okul – Mektep/ Savaş – Harp/ Sade – Yalın

Anne – Valide/ Amaç – Gaye/ Ak – Beyaz

Kırmızı – Al/ Duygu – His/ Aş – Yemek

Hız – Sürat/ Hasret – Özlem/ Ad – İsim

Ün – Şöhret/ Sözcük – Kelime/ Eksiksiz – Tam

İstek – Arzu/ Yüzyıl – Asır/ Yönetim – İdare

Misafir – Konuk/ Lisan – Dil/ Müsaade – İzin

Buluş – İcat/ İlave – Ek/ Sınav – İmtihan

UYARI:

Sözcükler, her zaman kullanıldıkları cümle içerisinde ele alınmalıdır. Tek başına eş anlamlı gibi görünen sözcükler cümle içerisindeki kullanımlarında her zaman birbirlerinin yerini tutmayabilir.

SİYAH – KARA

Kara gözlü, uzun boylu bir delikanlıydı.

(SİYAH'la eş anlamlıdır.)

İhtiyar, kara talihinden şikâyet ediyordu.

(SİYAH'la eş anlamlı değildir.)

AK – BEYAZ

Saçlarında beyazlar fazlalaşmıştı.

("AK"la eş anlamlıdır.)

Bakkaldan beyaz peynir al.

("AK"la eş anlamlı değildir.)

UYARI :

Bir sözcüğün eş anlamlısı kullanıldığı cümleye göre değişebilir.

Bu elbise bana bol oldu. (geniş)

Bu sene bol para kazandım. (çok)

Ekinler büyümeye başladı. (olgunlaşmak)

Kampanyaya ilgi büyüyor. (artmak)

UYARI:

Aynı cümlede eş anlamlı sözcüklerin kullanılması gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğuna yol açar.

Buluş ve icatlar sayesinde yaşamımız kolaylaştı.

Toplumca yoksul ve fakirlere yardım etmeliyiz.

Onun beğeni ve zevklerine güvenirim.

Kanıt ve delil yetersizliğinden suçsuz bulundu.

Örnek Soru ?

Uzak kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Eş Anlamlı Sözcük Örnekleri

Aşağıda Alfabetik listelenmiş Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğünü sizler için listeledik:

abide :anıt

acele :çabuk

acemi :toy

aciz :güçsüz

adalet :hak

adet :sayı

aka :büyük

akıl :us

al :kırmızı

alelade :sıradan

aleni :açık

ara :fasıla

araba : otomobil

armağan :hediye

aşk :sevi

atik :seri

ayakkabı :pabuç

bağışlama :affetme

bacı :kız kardeş

baş :kafa

bayağı :adi

beyaz :ak

bonkör :cömert

cennet :aden

cevap :yanıt

cılız :zayıf

cimri :pinti

cümle :tümce

çabuk :acele

çağrı :davet

çamur :balçık

çare :umar

denk :müsavi

deprem :zelzele

dilek :istek :arzu

dizi :sıra

doktor :hekim

dost :arkadaş

edebiyat :yazın

edep :adap

ehemniyet :önem

elbise :esbap

emniyet :güven

eser :yapıt

eş anlamlı sözcükler :anlamdaş sözcükler

ev :konut

fakir :yoksul

fayda :yarar

fena :kötü

fikir :düşünce ya da ide

gemi :vapur

gezmek :dolaşmak

gökyüzü :sema

gözlem :rasat

güç :kuvvet

hadise : olay

hareket :kinetik

hasım :düşman

hasret :özlem

hatıra :anı

hediye :armağan

hekim :doktor

hısım :dost

ırak :uzak

ırmak :nehir

idadi :lise

idare :yönetim

ihtiyar :yaşlı

ihtiyaç :gereksinim

ilan :duyuru

ilişki :münasebet

imtihan :sınav

isim :ad

istasyon :gar veya Terminal

istikbal :gelecek

işçi :amele

ivedi :çabuk

izahat :açıklama

kabiliyet :yetenek

kafa :baş

kahin : medyum veya öz Türkçesi bilici

kalp :yürek

kanıt :delil

kelime :sözcük

kılavuz :rehber

kırmızı :al

kıyı :kenar veya sahil

kirli :pis

kolay :basit

konuk :misafir

kural :kaide

kuvvetli :güçlü

küçük :ufak veya minik

lider :önder

mal :meta

mani :engel

matem :yas

mektep : okul

mektup :name

merkep :eşek

misafir :konuk

misal :örnek

muharebe :savaş

mübarek :kutsal

namzet :aday

nehir :ırmak

nesil :kuşak

nezir :adak

okul :mektep

ortalama :vasat

oy :rey

öğrenci :talebe

öğretmen :muallim

önder :lider

örnek :misal

öykü :hikaye

problem :sorun

rey : oy

rüştiye : ortaokul

rüzgar :yel

saadet :mutluluk

sabit :durağan (durgun)

sağlık : sıhhat

savaş :cenk veya muharebe

sebep :neden

sene :yüzyıl ya da asır

serüven :macera

sevinç :mutluluk

sınav :imtahan

sınıf :derslik

sitane :yıldız

siyah :kara

son :nihayet

sonbahar :güz

soru :sual

sorumluluk :mesuliyet

sözcük :kelime

sözlük :lügat

şaka :latife

şakacı :nüktedan

tabiat :doğa

tartışma :münakaşa

temel :esas

tören :merasim

tren :şimendifer

tutsak :esir

tümce :cümle

uçak :tayyare

ulu :yüce

ulus :millet

usta :ehil

uyarı :ikaz

uygarlık :medeniyet

üzüntü :tasa

vakit :zaman

vatan :yurt

vazife :görev

veteriner :baytar

vilayet :il

Yaşlı :ihtiyar

yel :rüzgar

yemek :aş

yetenek :beceri ye da kabiliyet

yıl :sene

yılmak :bıkmak

yoksul :fakir

yurt :vatan

yürek :kalp

yüz :sima :çehre :surat

zehir :agu

zengin :varlıklı

zırnık :metelik