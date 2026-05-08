Yeni sezonun ilk bombası! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor

Galatasaray’ın, Midtjylland forması giyen milli futbolcu Aral Şimşir’i transfer listesine aldığı ve kısa süre içinde resmi temaslara başlamasının beklendiği iddia edildi.

  • Galatasaray, Midtjylland forması giyen milli futbolcu Aral Şimşir'i transfer etmek için girişimlere başlamaya hazırlanıyor.
  • 23 yaşındaki kanat oyuncusu Aral Şimşir'in güncel piyasa değeri yaklaşık 6 milyon euro ve Midtjylland ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
  • Aral Şimşir bu sezon 51 maçta 12 gol ve 20 asistlik performans sergiledi.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın, Danimarka ekibi Midtjylland’da forma giyen milli futbolcu Aral Şimşir’i gündemine aldığı öne sürüldü.

ARAL ŞİMŞİR İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

Sarı-kırmızılı yönetimin, 23 yaşındaki kanat oyuncusu için kısa süre içinde resmi girişimlere başlamaya hazırlandığı belirtildi.

BARIŞ ALPER’E ALTERNATİF OLACAK

Teknik heyetin, Barış Alper Yılmaz’ın oynadığı bölgede alternatif oluşturmak istediği ve Aral Şimşir transferini bu doğrultuda değerlendirdiği ifade edildi.

UZUN VADELİ PROJE

Hızı, bire birdeki etkinliği ve hücum katkısıyla dikkat çeken genç futbolcunun, Galatasaray’ın uzun vadeli planlamasında önemli bir yere sahip olduğu aktarıldı. Galatasaray’ın transfer için ciddi bir bütçe ayırdığı ve bonservis bedelinde çift haneli rakamlara kadar çıkabileceği öne sürüldü.

2029’A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Güncel piyasa değeri yaklaşık 6 milyon euro olan Aral Şimşir’in Midtjylland ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Genç futbolcu bu sezon çıktığı 51 maçta 12 gol atıp 20 asist yaparak önemli bir performans sergiledi.

Alper Kızıltepe
