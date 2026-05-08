Görüntü tartışma yarattı, AK Partili isimden uyarı gecikmedi
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’nun Akhisar Kitap Günleri’nde dans ettiği görüntüler tartışma yarattı. Görüntüleri paylaşan AK Partili Şamil Tayyar "Yakın zamana kadar doğal karşılanan bu görüntüler, şimdi tepkilere neden oluyorsa, buradan ders çıkarmak gerekir. ‘Oyunu bırakalım’ demiyorum, ‘birlikte oynayacak sebeplerimizi çoğaltalım’ diyorum. Yoksullukta eşitlik değil, refahta adil paylaşım olsun. Birlikte oyun kurulsun" ifadelerini kullandı.
Ak Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun Akhisar Kitap Günleri’nde dans ettiği görüntüler kısa sürede viral olurken, yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.
AK PARTİLİ TAYYAR'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ
Görüntüleri paylaşan çok sayıda kullanıcı yorum üstüne yorum yağdırırken, dikkat çeken bir mesaj da eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan geldi.
"ASLINDA BU GÖRÜNTÜDE HİÇBİR SORUN YOK"
Tayyar, X hesabından partisini uyardığı bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı; "İki gündür muhalifler de iktidara yakın hesaplar da eleştiriyor. Aslında bu görüntüde hiçbir sorun yok, araştırılsa bunun gibi yüzlerce video bulursunuz.
Sanırım, tepkiler şu kaynaktan besleniyor: Hani Anadolu’da yas varken çalgı çengi olmaz denir, yas tutanların acısı paylaşılır. Şu anda geniş kitleler derin yoksulluk girdabında bocalarken, sorunu çözme makamındaki iktidar mensuplarının oynaması, yasa saygısızlık olarak görülüyor.
"BURADAN DERS ÇIKARMAK GEREKİR"
Yakın zamana kadar doğal karşılanan bu görüntüler, şimdi tepkilere neden oluyorsa, buradan ders çıkarmak gerekir. ‘Oyunu bırakalım’ demiyorum, ‘birlikte oynayacak sebeplerimizi çoğaltalım’ diyorum. Yoksullukta eşitlik değil, refahta adil paylaşım olsun. Birlikte oyun kurulsun."