Haberler

Görüntü tartışma yarattı, AK Partili isimden uyarı gecikmedi

Görüntü tartışma yarattı, AK Partili isimden uyarı gecikmedi Haber Videosunu İzle
Görüntü tartışma yarattı, AK Partili isimden uyarı gecikmedi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’nun Akhisar Kitap Günleri’nde dans ettiği görüntüler tartışma yarattı. Görüntüleri paylaşan AK Partili Şamil Tayyar "Yakın zamana kadar doğal karşılanan bu görüntüler, şimdi tepkilere neden oluyorsa, buradan ders çıkarmak gerekir. ‘Oyunu bırakalım’ demiyorum, ‘birlikte oynayacak sebeplerimizi çoğaltalım’ diyorum. Yoksullukta eşitlik değil, refahta adil paylaşım olsun. Birlikte oyun kurulsun" ifadelerini kullandı.

  • AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun Akhisar Kitap Günleri'nde dans ettiği görüntüler viral oldu ve tartışma yarattı.
  • Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, görüntülerde sorun olmadığını ancak geniş kitlelerin yoksulluk içindeyken iktidar mensuplarının oynamasının yasa saygısızlık olarak görüldüğünü belirtti.
  • Tayyar, tepkilerden ders çıkarılması gerektiğini ve refahta adil paylaşım çağrısı yaptı.

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun Akhisar Kitap Günleri’nde dans ettiği görüntüler kısa sürede viral olurken, yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

AK PARTİLİ TAYYAR'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Görüntüleri paylaşan çok sayıda kullanıcı yorum üstüne yorum yağdırırken, dikkat çeken bir mesaj da eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan geldi.

"ASLINDA BU GÖRÜNTÜDE HİÇBİR SORUN YOK"

Tayyar, X hesabından partisini uyardığı bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı; "İki gündür muhalifler de iktidara yakın hesaplar da eleştiriyor. Aslında bu görüntüde hiçbir sorun yok, araştırılsa bunun gibi yüzlerce video bulursunuz.

Sanırım, tepkiler şu kaynaktan besleniyor: Hani Anadolu’da yas varken çalgı çengi olmaz denir, yas tutanların acısı paylaşılır. Şu anda geniş kitleler derin yoksulluk girdabında bocalarken, sorunu çözme makamındaki iktidar mensuplarının oynaması, yasa saygısızlık olarak görülüyor.

"BURADAN DERS ÇIKARMAK GEREKİR"

Yakın zamana kadar doğal karşılanan bu görüntüler, şimdi tepkilere neden oluyorsa, buradan ders çıkarmak gerekir. ‘Oyunu bırakalım’ demiyorum, ‘birlikte oynayacak sebeplerimizi çoğaltalım’ diyorum. Yoksullukta eşitlik değil, refahta adil paylaşım olsun. Birlikte oyun kurulsun."

Kaynak: Haberler.com
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hantavirüs' açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?

Türkiye'de "hantavirüs" vakası var mı? Bakanlıktan ilk açıklama
CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın ilçe başkanı görevden alındı

CHP'de Burcu Köksal depremi! Toplantı sonrası görevden alındı
İranlı Bakan Arakçi'den ABD'ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez

İran'dan gerilimi tırmandıracak mesaj! Füze kapasitelerini de açıkladı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYasin Cömert:

Size güzel güzel yorumlar yapardık da neyse seçimi bekleyelim..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP, Burcu Köksal'a karşı harekete geçiyor

CHP'den çıkarma! Burcu Köksal'a karşı harekete geçiyorlar
Savaş sürerken yürek burkan görüntü

Halk diken üstünde! Böyle gizlendiler
Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti

Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti
Hiranur'un cinayet sanığına müebbet hapis, 2 arkadaşına tahliye

Başından vurulan genç kızın cinayetinde sanıklar için karar verildi
CHP, Burcu Köksal'a karşı harekete geçiyor

CHP'den çıkarma! Burcu Köksal'a karşı harekete geçiyorlar
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal'a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj

İşte Özgür Özel'in Burcu Köksal'a attığı tek cümlelik mesaj
33 yaş küçük eşinin Nuri Alço'ya söyledikleri olay oldu: Kölenim ben senin

33 yaş küçük karısının Nuri Alço'ya söyledikleri olay oldu