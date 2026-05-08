Alkışlar Anderson Talisca'ya! Koca çeteyi çökertti
Kanser hastası çocuklara 70 bin euro yardım etmek isteyen Anderson Talisca, televizyondaki hesap numarasının anneye ait olmadığını fark etti, soruşturmayla dolandırıcılık ağı çökertildi.
Fenerbahçeli yıldız Anderson Talisca’nın yaptığı yardım girişimi, büyük bir dolandırıcılık ağının ortaya çıkmasını sağladı.
70 BİN EURO YARDIM YAPMAK İSTEDİ
Brezilyalı futbolcu, Suudi Arabistan’da forma giydiği dönemde televizyon kampanyasında gördüğü kanser hastası bir çocuğa 70 bin euro yardım etmek istedi.
ŞÜPHELİ DETAYI EKİBİ FARK ETTİ
Talisca’nın mali ekibi, bağış için verilen banka hesabının çocuğun annesine ait olmadığını tespit etti. Bunun üzerine durum yetkililere bildirildi. Başlatılan soruşturma sonrası çok sayıda aileyi mağdur ettiği belirtilen dolandırıcılık ağının çökertildiği öğrenildi.
543 BİN DOLARIN İZİ BULUNDU
Brezilya basınında yer alan haberlere göre yaklaşık 543 bin dolarlık bağışın büyük bölümünün ihtiyaç sahiplerine ulaşmadığı ortaya çıktı. Öte yandan Brezilyalı futbolcunun düzenlediği farkındalık maçlarında şiddete karşı sert önlemler aldığı ve organizasyonlarını daha güvenli alanlara taşıdığı belirtildi.
SOSYAL MEDYADA TAKDİR TOPLADI
Anderson Talisca’nın dikkati sayesinde ortaya çıkan olay sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Brezilyalı yıldız çok sayıda övgü aldı.