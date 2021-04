En güzel dualar: Dua örnekleri, Hadisli dualar, dua sözleri, Peygamberimizin dua tavsiyeleri! En iyi, güzel, resimli dualar nelerdir?

Rabbimiz Mü'min Suresi'nin 60. ayetinde "Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir!" buyurmaktadır. Buna göre Allah (c.c.) 'a bol bol dua etmeliyiz. Darda da olsak, sıkıntı, stres içinde de olsak bol bol dua etmemiz gerekir. Sizler için en güzel duaları derledik! En güzel dualar, resimli, hadisli, sözlü dualar haberimizde...

Namazdan sonra, günlük hayatımızın her anında, zorda, sıkıntıda, güzel günlerimizde vb. her durumda dua etmeliyiz. Eğer mutlu ve huzurluysak şükür duası yapmalı, eğer hüzünlü, sıkıntılı ve stresliysek de dertlerimizin çözümü için Allah'a (c.c.) bol bol dua etmeliyiz. Çünkü Allah dua edin kabul edeyim buyuruyor. Peki bunu neden ihmal edelim. Bu yüzden bol bol dua edelim. Şimdi sizler için en güzel duaları, Hz. Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 'in tavsiye ettiği en iyi duaları, resimli, sözlü, hadisli duaları paylaşacağız. Şimdiden Allah edeceğiniz duaları kabul eylesin. Amin...

DUA NEDİR?

Sözlükte; "çağırmak, seslenmek, davet etmek, istemek ve yardım talep etmek" anlamlarına gelen dua, din ıstılahında; Allah'ın yüceliği karşısında insanın aczini ve zafiyetini itiraf etmesi, sevgi ve saygı ile O'nun lütuf, nimet ve yardımını, dünya ve ahirette nimetler ve iyilikler ihsan etmesini; üzerindeki sıkıntı, dert ve belayı gidermesini; günah, hata ve kusurlarını bağışlamasını dilemesi; yalvarıp yakarması ve O'na hâlini arz edip niyazda bulunması demektir. (bk. Rağıb ve İbn Manzûr, d.'a.v. maddesi)

Dua kavramı; "saygı" ve "Allah'ı anma" (ta'zîm ve zikir) ile "çağrı" ve "istekte bulunma" (nidâ ve istiâne) anlamlarını birlikte içerir.

Dua; sınırlı, sonlu ve aciz olan insanın bütün benliğiyle sınırsız, sonsuz ve kudret sahibi olan yüce Allah'a yönelip O'ndan istek ve dilekte bulunması, O'nunla arasında bir köprü ve diyalog kurmasıdır. Dua eden insan; bütün zayıflığı, acizliği ve ihtiyaçları içinde, Yüce Allah'ın sonsuz kudretinin ve yüceliğinin, isteklerini ancak O'nun lütfu ve yardımıyla elde edebileceğinin bilincindedir. Bu bilinçle yapılan dua; insanın Yaratan'ına olan inancının, güveninin ve O'na teslim oluşunun bir göstergesidir. İşte bundan dolayı Peygamberimiz (s.a.s.);

"Allah'a duadan daha değerli bir şey yoktur" buyurmuştur.

(İbn Hıbbân, Ed'ıye, No: 870; Ahmed, II, 362; Tirmizî, De'avât, 1; İbn Mâce, Dua, 1)

EN GÜZEL DUALAR

-- EY YÜCE ALLAHIM;

O kadar çok günahım var ki çok utanıyorum. Dualarım kabul olur mu bilmiyorum. Ama siz dua edin kabul edeyim buyurdunuz. Benim edeceğim tüm duaları hayırlısıyla kabul eyle ya Rabbi. 5 vakit namazımı tadili erkana uyarak kılmamı nasip eyle ya Rabbi. Her zaman doğru yolda olmamı, yanlış yola sapmamamı nasip eyle ya Rabbi. Bu koronavirüs belasından bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Beni, annemi, babamı, kardeşlerimi, akrabalarımı ve tüm ehli sünnet müslümanları koru ya Rabbim, bizi firdevs cennetine nasip eyle ya Rabbi. Son nefeste kelimei şehadet getirerek çene kapamayı nasip eyle ya Rabbi. O kelimei şehadet ki buyurun; "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü"...

Dualarımı kabul eyle ya Rabbim. Amin...

-- EY ALLAHIM;

Bize rahmetinle, şerefinle, bereketinle muamele eyle.

Bize kereminle, ihsanınla, fazlınla ikram eyle.

Sen affedicisin, affı seversin, bizi ve bütün inanları affeyle.

Hatayla işlemiş olduğumuz bütün günahları affeyle.

Tevbemizi kabul edip bizi mağfiret eyle.

Bizi bağışlayarak bize merhamet eyle.

Bize nasuh bir tevbe ve hidayet ihsan eyle.

Amin...

-- EY ALLAHIM;

Yaptığımız bütün ibadetlerimizi kabul eyle.

Hakiki iman edenlerden, yoluna yönelenlerden, emrine kulak verenlerden eyle.

Birbirine karşı hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden, seni zikredenlerden ve sana şükredenlerden eyle.

İyilik ve güzellikten yana olan, hayır ve hizmetten geri durmayanlardan eyle.

Hoşnutluğunu kazandıracak, kusursuz kullukta bulunma imkânlarını lütfeyle.

Bizi, rızanı kazanmak için acele edenlerden, amel-i sâlih işleyenlerden eyle.

Bahtiyar kullarının amellerini işleyenlerden, muradına nail olanlardan eyle.

Böylece bizi, razı olduğun sevgili ve seçkin kullarından eyle Ya Rabbi.

Amin...

En güzel dualar

->->->->- Allahümmağfirlî hetîetî ve cehlî, ve isrâfî fî emrî, ve ma ente a'lemu bihî minnî, Allahümmağfirlî ciddî, ve hezlî, ve hataî ve 'amdî, ve küllü zalike 'indî, Allahümmağfirlî mâ kaddemtu ve mâ ahhartu, ve mâ esrartu ve mâ a'lentu, vemâ ente a'lemu bihî minnî, entel mukaddimu ve entel muahhir ve ente 'ala külli şey'in kadîr.

"Allah'ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, işimdeki aşırılıkları ve benden daha iyi bildiğin bütün kusurlarımı bağışla.

Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle. Bütün bu kusurların hepsi bende vardır.

Allah'ım! kimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle.

Öne geçiren de sen, geride bırakan da Sensin. Senin her şeye gücün yeter."

(Buhârî, "Deavât", 60; Müslim, "Zikir", 70. )

->->->->- Allahümmeğsil hatâyâye bimâi'sselci ve'l-beredi ve nakki kalbî mine'l-hatâyâ kemâ nekkayte'sevbe'l-ebyeda mine'd-denesi.

"Allah'ım! Hatalarımı kar ve soğuk su ile temizle. Beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi kalbimi de hatalardan arındır.

(Nesâî, "Taharet", 49; Ayrıca bk. Buhârî, "Deavât", 38, 43 45; Müslim, "Zikir", 49)

->->->->- Allahümme innî es'eluke hubbeke ve hubbe men yuhibbuke ve'l-amele'l-lezi yübelliğuni hubbeke. Allahummec'al hubbeke ehabbe ileyye min nefsî ve ehlî ve mine'l- mâil bârid.

"Allah'ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim.

Allah'ım! Senin sevgini, bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl."

(Tirmizî, "Deavât", 73)

->->->->- Allahümme leke sumtü ve 'alâ rızkıke eftartü

"Allah'ım! Senin rızân için oruç tuttum. Senin rızkınla orucumu açıyorum."

(Ebû Dâvûd, "Savm", 22)

->->->->- Allahümme ahsin 'âkıbetena fi'l-umûri küllihâ ve ecirnâ min hızyi'dünyâ ve 'azâbî'l-âhireti.

"Allah'ım! Bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle, dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından bizi koru."

(Ahmed b. Hanbel, el Müsned, 4/181)

EZAN DUASI NEDİR?

Ezan duası; Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı ezanlarından hemen sonra yapılan duadır. Ezan duası şu şekildedir:

Okunuşu : "Allahümme Rabbe hezihiddeğvetittâmmeh, Vessalâtil gâimeh, Âti Muhammedenil vasilete velfadilete, Ved dereceterrafiâh, Vebashü mekâmemmahmudenillezi veadteh, İnneke lâ tuhliful mîâd."

Türkçe meali : "Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın rabbi Allahım! Muhammed'e vesîleyi ve fazîleti ver. Onu, kendisine vaadettiğin makâm-ı mahmûda ulaştır, Muhakkak ki sen vaadinden dönmezsin"

HATİM DUASI

El-hamdü lillâhi Rabbil-'âlemîn.

Vel-'âkibetü lil-müttekîn. Velâ 'udvâne illâ 'alezzalimîn.

Ves-salâtü ves-selâmü 'alâ Rasûlinâ Muhammedin ve 'âlihî ve sahbihî ecme'în.

Rabbenâ takabbel minnâ inneke ente's-semî'ul-'alîm.

Ve tüb 'aleynâ yâ Mevlânâ inneke ente't-tevvâbür-Rahîm.

Vehdinâ ve veffiknâ ilel-hakkı ve ilâ tarîkın müstekîm. Bi beraketil-Kur'ânil-'azîm.

Ve bi hürmeti men erseltehû rameten lil-'âlemîn.

Va'fü 'annâ yâ Kerîm. Va'fü 'annâ yâ Rahîm.

Vağfir lenâ zünûbenâ bi fadlike ve keramike yâ ekramel-ekramîn.

Allâhümme zeyyinnâ bi zînetil-Kur'ân.

Ve ekrimnâ bi kerâmetil-Kur'ân.

Ve şerrifnâ bi şerâfetil-Kur'ân.

Ve elbisnâ bi hil'atil-Kur'ân.

Ve edhilnel-cennete bi şefâatil-Kur'ân.

Ve 'âfinâ min külli belâid-dünyâ ve 'azâbil-âhirati bi hurmetil-Kur'ân.

Verham cemî'a ümmet-i Muhammedin yâ Rahîmü yâ Rahmân.

Allâhümec'alil-Kur'âne lenâ fid-dünyâ karînâ.

Ve fil-kabri mûnisâ.

Ve fil-kıyâmeti şefî'ân ve 'ales-sırâti nûrâ.

Ve ilel-cenneti rafîkâ.

Ve minennâri sitran ve hicâbâ.

Ve ilel-hayrâti küllihâ delîlen ve imâmâ. Bi fadlike ve cûdike ve keramike yâ Kerîm.

Allâhümmeh-dinâ bi hidâyetil-Kur'ân.

Ve neccinâ minen-nîrâni bi kerâmetil-Kur'ân.

Verfa' deracâtina bi fadîletil-Kur'ân.

Ve keffir 'annâ seyyiâtinâ bi tilâvetil-Kur'ân. Yâ zel-fadli vel-ihsân.

Allâhümme tahhir kulûbenâ.

Vestur 'uyûbenâ.

Veşfi merdânâ.

Vekdi duyûnenâ.

Ve beyyid vücûhenâ.

Verfa' deracâtina.

Verham âbâenâ.

Veğfir ümmehâtinâ.

Ve eslih dînenâ ve dünyânâ.

Ve şeddid şemle a'dâina.

Vehfaz ehlenâ ve emvâlenâ ve bilâdenâ min cemî'l-âfâti ve'l-emrâdi ve'l-belâyâ.

Ve sebbit akdâmenâ, ven-surnâ 'alel-kavmil-kâfirîn. Bi hurmetil-Kur'ânil-'azîm.

Allâhümme belliğ sevâbe mâ kara'nâhü.

Ve nevvir mâ televnâhü ilâ rûhi seyyidinâ Muhammedin sallâllahü te'âlâ 'aleyhi ve selem.

Ve ilâ ervâhi cemî'ı ihvânihî minel-enbiyâi vel-murselîn. Salevâtullâhi ve selâmühû 'aleyhim ecma'în.

Ve ilâ ervâhi âlihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve ashâbihî ve etbâ'ıhî ve cemîı' zürriyyâtihî rıdvânullâhi te'âlâ 'aleyhim ecma'în.

Ve ilâ ervâhi âbâinâ ve ümmehâtinâ ve ihvâninâ ve ehavâtinâ ve evlâdina ve akribâinâ ve ehibbâinâ ve asdikâinâ ve esâtîzinâ ve limen kâne lehû hakkun 'aleynâ ve li cemî'ıl-mü'minîne vel-mü'minâti vel-müslimîne vel-müslimâti, el-ahyâi minhüm vel-emvâti.

Yâ kâdiyel-hâcâti! Yâ mücîbed-d'avâti! İstecib du'âenâ bi rahmetike yâ erhamer-râhimîn.

Sübhâne Rabbike Rabbil-'ızzeti 'ammâ yasıfûn. Ve selâmün 'alel-mürselîn. Vel-hamdü lillâhi Rabbil-'âlemîn. el-Fatiha

ARAFAT DUASI

"Ey Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Yüce Allah! Ey göklerin yerin ve ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Ulu Allah! Ey bizleri evine davet edip, bahtiyar misafirleri arasına kabul buyuran Yüce Rabbimiz! Ey bu mübarek ayda, günahların en çok affedildiği bu mübarek Arefe gününde; duaların geri çevrilmediği bu mübarek Arafat meydanında bizlere vakfeyi lütfeden Yüce Mevla'mız, Sana sonsuz hamdü senalar ediyoruz,"

şeklinde başlayan Arafat duasının tam metnine Diyanet'in resmi sitesinden ulaşabilirsiniz.

NİKAH DUASI

"Allahummec'al haze'l-akde meymunen mubaraken vec'al beynehuma ulfeten ve

mehabbeten ve karara; ve la tec'al beynehuma nefraten ve fitneten ve firra.

Alliihumme ellif beynehuma kema ellefte beyne Ademe ve Havvae ve kema ellefte

beyne Muhamınedin ve Hadi'cete'l- Kubra ve kema ellefte beyne Aliyyin ve Fahımete'zZehra.

AlHihumma'ti lehuma evladen salihan ve rızkan vasi'an ve 'umran tavila.

Allahumme yessir emrahuma ve kessir 'umrahuma verzukhuma rızkan ya hayra'rrazikln. Ve kerrim hulukahuma ve hassin halkahuma vahluf lehuma halefen ya

ahsene'l-halikın.

Allahummesturna bisetrike'l-cemili bi'n-nikahi ani's-sifahi ya settar. Ve la tekşif

sırrahuma vağfir şerrahuma ya ğafuru ya ğaffar.

Allahumme kessir ummete Muhammedin bihurıneti nebiyyike Muhammedin

sallallahu aleyhi ve sellem.

Rabbena heb lena min ezvacina ve zurriyyatina kurrate a'yunin vec'alna li'l-muttakine

imama.

Rabbena atina fi'd-dunya hasaneten ve fi'l-ahirati haseneten ve kına 'azabe'n-nar."

Allah'ım! Huzurunda nikahlarını kıydığımız şu iki genci ömürleri boyunca mesud ve bahtiyar eyle;

ömürlerine bereket, vücutlarına sıhhat, rızıklarına genişlik ihsan eyle; ahlaklarını güzelleştir,

kendilerine yararlı çocuklar lütfeyle. Kendilerini doğru yoldan, İslam'ın yolundan ayırma; kötü

yollara sapmaktan koru; sırlarını faş eyleme; günahlarını bağışla ey bağışlaması bol Rabbimiz!

Allah'ım! Muhammed aleyhi'sselam yüzü suyu hürmetine dualarımızı kabul buyur. Peygamberimize

bizden salat ve selam ulaşıir. Rabbimiz! Bizi cehennem azabından koru.

Subhane rabbike rabbi'l-'izzeti amma yasiffın, ve selaimun ale'l-murselln, ve'l - hamd u

lillahi rabbi'l-alemıne'l-fatiha

YEMEK DUASI

Elhamdü lillâhillezî et'amenâ ve sekânâ ve cealenâ müslimîn

Elhamdü lillâhi hamden kesîran mübâreken fîhi, ğayra mekfiyyin, ve lâ müveddein ve lâ müsteğnen anhü Rabbenâ.

El-Hamdü lillâhillezî et'amenî hâzat-taâme ve razakanîhi min ğayri havlin velâ kuvvetin

Yemek Duası Türkçe meali:

"Bize yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allâh'a hamdolsun"

Kaynak : (Tirmizî, Daavât 5 5; Ebû Dâvud, Et'ime 5 2 ; İbnu Mâce, Et'ime 16 )

"Ey Rabbimiz! Sana tertemiz duygularla, eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul edilen sayısız hamd ile hamd ederiz. "

Kaynak : (Buhârî, Et`ime 54.;Ebû Dâvûd, Et`ime 52 (3849); İbni Mâce, Et`ime 16)

"Bu yiyeceği bana yediren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet olmadan bunu bana rızık kılan Allâh'a hamdolsun" derse geçmiş günahları affolunur" dedi."

Kaynak : (Ebû Dâvud, Libâs 1; Tirmizî, Da'avât 55; İbnu Mâce, Et'ime 16)

HADİSLİ, SÖZLÜ DUA ÖRNEKLERİ

-- Allahümme innî e'ûzü bike mine'l-hemmi ve'l-hazeni. Ve e'ûzü bike mine'l-'aczi vel-keseli. Ve e'ûzü bike minel cübni vel-buhli. Ve e'ûzü bike min ğalebetid-deyni ve kahrir-ricâli.

"Allah'ım! Kederden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve insanların kahrından sana sığınırım."

(Ebû Davud, "Sâlat", 367; Ayrıca bk. Buhârî, "Et'ıme", 28, "Deavât", 40¸ Tirmizî, "Deavât", 70; Nesâî, "İstiâze", 7, 8, 25)

-- "Allah'ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlık düşkünlüğünden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım! Bana sana karşı gelmekten sakınma duygusu kazandır.Nefsimi günahlardan arındır, çünkü onu en iyi arındıracak olan Sensin.Nefsimin sahibi ve efendisi sensin.Allah'ım! Faydasız bilgiden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olmayacak duadan sana sığınırım." (Müslim, Zikir, 73; Nesai, İstiaze, 13, 65)

-- "Allah'ım! Senden senin sevgini ve beni sana yakın kılacak herkesi sevmeyi bana nasip etmeni niyaz ediyorum." (Tirmizi, Daavat, 73)

-- "Ya mukallibel kulûb! Sebbit kalbî 'alâ dînike.

"Ey kalpleri hâlden hâle çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzere sabit kıl."

(Tirmizî, "Deavât", 124)

-- Allahümme elif beyne kulubinâ ve aslih zâte beyninâ ve'hdinâ sübüle'sselâmi ve neccinâ mine'z-zulümâti ile'n-nûri ve cennibne'l fevâhişe mâ zahare minhâ ve mâ betane.

"Allah'ım! Kalplerimizi birleştir. Aramızı düzelt ve bizi kurtuluş yollarına ilet. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar ve büyük günahların açığından da gizlisinden de uzaklaştır."

(Ebu Dâvûd, "Salât", 182 )

-- Allahümme bike esbahnâ ve bike emseynâ ve bike nehyâ ve bike nemûtü ve ileyke'l-masîr.

"Allah'ım! Senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin izin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız sanadır."

(Ebû Dâvûd, "Edeb", 110; Tirmizî, "Deavât", 13; İbn Mâce, "Dua", 14)

-- Allahümme e'ûzü bi rızâke min sehatike ve bi muâfâtike min 'ukûbetike ve e'ûzü bike minke lâ uhsi senâen 'aleyke ente kema esneyte 'ala nefsike.

"Allah'ım! Öfkenden rızana; cezandan affına sığınırım. Senden yine sana sığınırım. Sana övgüyü saymakla bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin."

(Müslim, "Salât", 222)

-- "Allah'ım! Doğru söyleyen bir dil ve teslim olmuş bir kalp lütfetmeni istiyorum." (Tirmizi, Daavat, 23)

-- "Ya Rabbi! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet." (İbn Mace, Dua, 5)

-- "Allah'ım! Beni güzellikler işleyip müjdesine nail olanlardan, kötülük işlediklerinde de bağışlanma dileyenlerden eyle." (İbn Mace, 57)

-- Allâhümme innî e'ûzü bike min zevâli ni'metike ve tehavvüli 'âfiyetike ve fücâeti nıkmetike ve cemî'ı sahatike.

"Allah'ım! Nimetinin yok olmasından, verdiğin afiyetin (nimet ve sağlığın) bozulmasından, ansızın cezalandırmandan ve öfkene sebep olan her şeyden sana sığınırım."

(Müslim, "Zikir", 96)

-- Allahümme'c'alnî mine'llezîne iza ehsenu 's-tebşeru ve iza esâu'stağferû

"Allah'ım! Beni iyilik işledikleri zaman sevinen ve kötülük yaptıkları zaman bağışlanma dileyen kullarından eyle."

(İbn Mâce, "Edeb", 57)

-- Allahümme rahmeteke ercû felâ tekilnî ila nefsî tarfate'aynin ve aslih lî şe'nî küllehü lâ ilâhe illa ente.

"Ey Allah'ım! Senin rahmetini umuyorum, beni göz açıp kapayıncaya kadar (da olsa) nefsimle başbaşa bırakma. Halimi tümüyle düzelt, Senden başka ilâh yoktur."

(Ebu Dâvûd , "Edeb", 110)

-- "Allahümme aslih lî dinî ellezî hüve 'ismetu emrî, ve aslih lî dünyâye elletî fîhâ meâşî, ve aslih lî ahireti elletî fîhâ meadî, vec 'alil hayâte ziyâdeten lî fî külli hayrin, vec 'alil mevte râhaten lî, min külli şerrin"

"Allah'ım! Dinimi güzelce yaşat ki o benim güvencemdir. Dünyamı düzelt ki o benim geçim kaynağımdır. Ahiretimi hazırla ki o benim son durağımdır. Hayatımda her türlü hayrı ziyadesiyle ihsan eyle. Ölümümü de her türlü şerlerden muhafaza eyle."

(Müslim, "Zikir", 71)

-- "Allahım! Senden hidayet, takva, iffet ve(başkalarına muhtaç olmayacak) zenginlik niyaz ediyorum." (Müslim, Dua, 72)

-- "Ey kalpleri evirip çeviren Allahım! Kalbimi dininde sabit kıl." (Tirmizi, Daavat, 124)

-- "Allahım! Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım." (Nesai, İstiaze, 14)

-- "Allah'ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün hatalarımı bağışla." (Buhari, Daavat, 60)

-- Allahümmeğfirlî zenbî küllehü dikkahu ve cillehu ve evvelehu ve 'ahirahu ve 'alâniyetehu ve sırrehu .

"Allah'ım! Günahlarımın küçüğünü büyüğünü, öncesini sonunu, açığını ve gizlisini, hepsini bağışla."

(Müslim, "Salât", 216)

-- Allahümme innî zalemtu nefsî zulmen kesîran ve lâ yağfiru'z zünûbe illâ ente feğfirlî mağfiraten min 'indike, verhamnî inneke entel ğafûrur rahim.

Allah'ım! küphesiz ben nefsime çok zulmettim, günahları bağışlayacak olan yalnız Sensin. Öyleyse katından bir af ile beni bağışla. Bana merhamet et, çünkü bağışlaması ve rahmeti çok olan sadece Sensin"

(Buhârî, "Ezan", 149; Müslim, "Zikir", 48)

-- "…Allahümme âti nefsî takvâha, ve zekkiha ente hayru men zekkaha, ente veliyyuha ve mevlaha."

"…Allah'ım! Nefsime takvasını (günahlardan sakınma duygusu) ver ve onu (her türlü günahtan) temizle, Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Onun koruyucusu ve efendisi de sensin.."

(Müslim, "Zikir", 73)

-- Allahümme innî e'ûzü bike mine'l-fakri ve'l-kılleti ve'z-zilleti ve e'ûzü bike min en ezlime ev uzleme.

"Allah'ım! Fakirlikten, yokluktan ve zilletten sana sığınırım; zulmetmekten ve zulme uğramaktan da sana sığınırım."

(Buhârî, "Deavât", 40; Ebû Dâvûd, "Vitr", 32¸ Nesâî, "İstiâze", 7, 8, 25)

DUA'NIN KUR'AN-I KERİM'DEKİ ANLAMLARI

Dua kavramı Kur'an-ı Kerim'de 7 farklı anlamda kullanılmıştır. Aşağıdan tüm anlamlarına ulaşabilirsiniz.

1-) ÇAĞRI (NİDA)

"Sizi çağırdığı gün, O'na hamd ederek davetine uyarsınız ve (kabirlerinizde) pek az bir müddet kaldığınızı zannedersiniz." (İsrâ, 17/52; bk. Enbiya, 21/45; Fâtır, 35/14; Kamer, 54/10)

2-) İSTİÂNE/ BİRİNDEN YARDIM İSTEME

"Kulumuza indirdiğimiz Kur'ân'dan şüphe ediyorsanız, siz de onun benzeri bir sûre meydana getirin; eğer doğru sözlü iseniz, Allah'tan başka, güvendiklerinizi de yardıma çağırın." (Bakara, 2/23; bk. Yunus, 10/38; Mü'min, 40/26)

3-) SÖZ (KAVL)

"Azabımız onlara (helâk ettiğimiz toplumlara) geldiğinde sözleri, ancak 'biz gerçekten zalimlermişiz' demekten ibarettir." (A'râf, 7/5; bk. Yunus, 10/10; Enbiya, 21/15)

4-) İSTİFHÂM/ BİR ŞEYİ SORMAK, ANLAMAK İSTEMEK

"Ey inananlar! (Elçi), sizi yaşatacak şeylere çağırdığı zaman Allâh'ın ve Elçisinin çağrısına koşun ve bilin ki, Allah, kişi ile onun kalbi arasına girer ve siz, O'nun huzuruna toplanacaksınız." (Enfâl, 8/24; bk. Bakara, 2/68; Yunus, 10/25; Kehf, 18/58; Mü'minûn, 23/73; Nuh, 71/5, 8)

5-) İSTEKTE BULUNMAK, YALVARMAK (SUÂL)

"Kullarım, sana benden sorarlarsa (de ki): Ben (onlara) yakınım, dua edip yalvaran, bana dua ettiği zaman onun duasına karşılık veririm…" (Bakara, 2/186; bk. A'râf, 7/134; Zuhruf, 43/49; Mü'min, 40/49, 60)

6-) İBADET

Kur'ân'da birçok ayette "dua" kelimesi ve türevleri bu anlamda kullanılmıştır. Şu ayetleri örnek olarak verebiliriz:

"De ki: 'Biz hiç Allah'ı bırakıp da bize fayda da, zarar da vermeyecek şeylere ibadet eder miyiz?..." (En'âm, 6/71)

"Onlar (Rahman'ın kulları), Allah'ın yanında başka tanrı tutup ona ibadet etmezler…" (Furkân, 25/68; bk. Mü'minûn, 23/117; Cin, 72/18, 20)

7-) İMAN

"De ki: 'İbadetiniz/ imanınız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?'..." (Furkân, 25/77)

Bu ayetteki "dua" kelimesi ibadet anlamına gelebileceği gibi iman anlamına da gelir. (Buhârî, İman, 2) İbadet kavramı, iman kavramını da içine alır. Bir insanın ibadet edebilmesi için her şeyden önce iman etmesi gerekir.