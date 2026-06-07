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Sunucuya kızan Trump hakaretler yağdırıp canlı yayını terk etti: Ya ahlaksızsın ya aptal

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ABD Başkanı Donald Trump, NBC News yayını sırasında Kaliforniya seçimleriyle ilgili hile iddialarına kanıt istenmesi üzerine sinirlenerek röportajı yarıda kesti. Sunucu Kristen Welker’a "Ya ahlaksızsın ya da aptalsın" diyerek hakaret eden Trump; ABC, CBS ve CNN'i de hedef aldı.

  • Trump, NBC News'in 'Meet the Press' programında sunucu Kristen Welker'a 'Ya ahlaksızsın ya aptalsın' diyerek hakaret etti.
  • Trump, Kaliforniya seçimlerinin hileli olduğuna dair kanıt sorulması üzerine öfkelenip canlı yayını terk etti.
  • Trump, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumunu askeri olarak ortadan kaldıracaklarını söyledi.

Abd Başkanı Donald Trump, NBC News kanalının prestijli "Meet the Press" programında Kristen Welker’ın sorularını yanıtladığı röportajı aniden sonlandırarak yayını terk etti. Kaliforniya seçimlerinin hileli olduğuna dair iddiaları karşısında sunucunun kanıt sorması üzerine öfkelenen Trump, Welker'a ve Amerikan medyasına sert ithamlarda bulundu.

"YA AHLAKSIZSIN YA DA APTALSIN"

Röportaj sırasında Welker'ın Kaliforniya seçimlerine yönelik iddialara ilişkin kanıt sunulmadığını hatırlatması, tansiyonu bir anda yükseltti. İddialarını savunmaya devam eden Trump, sunucuya dönerek şu ifadeleri kullandı:

"Ya ahlaksızsın ya da aptalsın. Ahlaksızsın. ABC, CBS ve CNN de öyle. Karşımda tek taraflı, yozlaşmış bir medya ağı var. Bu kadar yeter, burada bitirelim."

"SANA YETERİNCE ZAMAN VERDİM" DEDİ ÇIKTI GİTTİ  

Welker’ın "Röportaj için ta Wisconsin'e kadar geldim" diyerek yayını sürdürme çabalarına karşılık veren Trump, yağmurlu havaya atıfta bulunarak "Sırf senin için bir saattir yağmurun altında oturuyorum, sana yeterince zaman verdim" dedi ve mikrofonunu çıkararak alanı terk etti.

İRAN'A "ASKERİ" MÜDAHALE UYARISI

Trump, röportajın yarıda kesilmesinden önce dış politika ve savunma bütçesine dair de kritik mesajlar verdi. Yönetiminin daha önce kamuoyu önünde geri adım attığı belirtilen 1,8 milyar dolarlık "silahlanma karşıtı" fonu savunan Trump, İran'a yönelik sert bir askeri uyarıda bulundu.

İran liderlerinin bölgedeki çatışmalarda askeri malzemeleri imha etmeyi kabul etmemesi durumunda ABD'nin devreye gireceğini belirten Trump, "İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumunu askeri olarak çok sert bir şekilde ortadan kaldırırız" diyerek Washington'ın masadaki askeri seçeneklerini açıkça dile getirdi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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