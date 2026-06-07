Başkanlığa koşan Aziz Yıldırım'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket
Fenerbahçe seçimlerinde önde gittiği belirtilen Aziz Yıldırım, Hakan Safi ve Ali Koç aleyhine yapılan tezahüratlara müdahale ederek taraftarlara "Sakin olun" çağrısında bulundu. Yıldırım'ın rakipleri hedef alan sloganlara izin vermemesi kongrede takdir topladı.
- Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda destekçilerinin Hakan Safi ve Ali Koç aleyhine yaptığı tezahüratlara müdahale ederek durdurmalarını istedi.
- Yıldırım'ın taraftarlara 'Sakin olun' çağrısı yaptığı ve bu tavrı kongre üyeleri tarafından takdirle karşılandı.
- Yıldırım'ın rakipleri aleyhindeki tezahüratlara izin vermemesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve birçok taraftar tarafından olumlu karşılandı.
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy sayımı sürerken, Aziz Yıldırım'ın sergilediği tavır kongreye damga vurdu.
TEZAHÜRATLARA MÜDAHALE ETTİ
Kongre alanında Aziz Yıldırım'ı destekleyen bazı taraftarlar ve üyeler tarafından Hakan Safi ve Ali Koç aleyhine tezahüratlar yapılmaya başlandı. Yaşananları fark eden Aziz Yıldırım, destekçilerine dönerek tezahüratların sonlandırılmasını istedi.
"SAKİN OLUN" ÇAĞRISI
Tribünlerden yükselen sloganların ardından Aziz Yıldırım'ın taraftarlara "Sakin olun" çağrısında bulunduğu görüldü. Tecrübeli ismin bu tavrı, kongre alanında bulunan birçok üyenin takdirini kazandı.
ALKIŞ ALAN HAREKET
Başkanlık yarışında önde olduğu belirtilen Aziz Yıldırım'ın rakipleri aleyhindeki tezahüratlara izin vermemesi, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Birçok taraftar, seçim atmosferinin gerilmemesi adına yapılan bu müdahaleyi olumlu karşıladı.
SOSYAL MEDYADA TAKDİR TOPLADI
Kısa sürede yayılan görüntülerin ardından çok sayıda kullanıcı Aziz Yıldırım'ın tavrını öven paylaşımlar yaptı. Sarı-lacivertli taraftarlar, seçim heyecanına rağmen birlik ve beraberlik mesajı verilmesini olumlu değerlendirdi.