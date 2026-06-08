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İran'ın İsrail saldırılarının ardından Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği'nde alarm

İran'ın İsrail saldırılarının ardından Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği'nde alarm
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İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırısı sonrası İran'ın başlattığı füze operasyonuyla Orta Doğu'da tansiyon zirveye çıktı. Bölgedeki güvenlik endişelerinin en üst seviyeye ulaşması üzerine harekete geçen ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği, Amerikan hükümet personeli ve ailelerine "sığınaklarda kalın" talimatı verdi. ABD, artan risk nedeniyle Kudüs ve Tel Aviv'deki konsolosluk hizmetlerini de geçici olarak durdurdu.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik düzenlediği saldırıların ardından Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükseldi. İran, İsrail topraklarını hedef alan füze saldırıları başlatırken, bölgede güvenlik endişeleri en üst seviyeye çıktı. Gelişmeler üzerine ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği, ülkedeki tüm diplomatik personeline ve ailelerine yönelik acil güvenlik talimatı yayımladı.

ABD PERSONELİNE "SIĞINAKLARDA KALIN" TALİMATI

Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, mevcut güvenlik durumu nedeniyle Amerikan hükümeti personeli ile ailelerinin ikinci bir duyuruya kadar bulundukları yerlerde kalmaları ve sığınaklara yakın bölgelerde bulunmaları istendi.

Büyükelçilik, güvenlik koşullarının yakından takip edildiğini ve gerekli görülmesi halinde yeni tedbirlerin devreye alınacağını bildirdi.

KONSOLOSLUK HİZMETLERİ DURDURULDU

Artan güvenlik riski nedeniyle ABD'nin Kudüs ve Tel Aviv'deki konsolosluk bölümlerinin pazartesi günü kapatıldığı açıklandı. Açıklamada, vatandaşlara güvenlik uyarılarının takip edilmesi ve yerel makamların talimatlarına uyulması çağrısında bulunuldu.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

İsrail'in Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yönelik saldırılarının ardından İran'ın füze saldırıları başlatması, bölgede daha geniş çaplı bir çatışma yaşanabileceği endişelerini artırdı. Karşılıklı hamlelerin ardından gözler hem Tel Aviv yönetiminin hem de bölgedeki uluslararası aktörlerin atacağı adımlara çevrildi.

Orta Doğu'da hızla yükselen gerilim nedeniyle birçok ülkenin diplomatik temsilcilikleri de güvenlik önlemlerini artırmaya başladı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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