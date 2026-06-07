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Aziz Yıldırım ilk transferini yaptı! Yıldız oyuncunun eşinden de paylaşım geldi

Aziz Yıldırım ilk transferini yaptı! Yıldız oyuncunun eşinden de paylaşım geldi
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Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım, ilk transferini Vedat Muriqi ile yaptı. Aziz Yıldırım hem Vedat Muriqi hem de Mallorca ile anlaşma sağladı. Kosovalı golcünün eşi de yaptığı paylaşımla taraftarları heyecanlandırdı. Transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

  • Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlık seçimini 17 bin 245 oyla kazandı.
  • Aziz Yıldırım, ilk transferi olarak Vedat Muriqi ile anlaştı.
  • Vedat Muriqi'nin eşi Edibe Muriqi, Aziz Yıldırım'ın başkan seçildiği dakikalarda eşini sosyal medyada paylaştı.

Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında geçerli oyların 17 bin 245'ini alan Aziz Yıldırım, yeniden sarı-lacivertlilerin başkanı oldu. Aziz Yıldırım ayağının tozuyla ilk transferini açıklamaya hazırlanıyor.

VEDAT MURIQI İLE ANLAŞMA TAMAM

Seçim propagandasını güçlü bir kadro ve mutlak şampiyonluk sözü üzerine kuran Aziz Yıldırım, transfer komitesiyle birlikte yürüttüğü gizli operasyonda mutlu sona ulaştı. Aziz Yıldırım, başkan seçilmesinin ardından ilk resmi duyuruyu Vedat Muriqi ile yapacak. Oyuncu kanadıyla anlaşan Yıldırım, Mallorca ile de büyük ölçüde el sıkıştı.

MALLORCA 15-16 MİLYON EUROLARA İNDİ

Ligde küme düşen Mallorca, Vedat Muriqi için kapıyı 20 milyon Euro'dan açsa da yapılan pazarlıklar sonucu bu rakamı 15-16 milyon Euro'lara kadar indi. Vedat Muriqi transferiyle ilgili kısa süre içinde resmi açıklama gelmesi ve Kosovalı golcünün, Aziz Yıldırım'ın ilk transferi olması bekleniyor.

EŞİNDEN DE PAYLAŞIM

Öte yandan Vedat Muriqi'nin eşi Edibe Muriqi, Aziz Yıldırım'ın başkanlığa seçildiği dakikalarda eşini sosyal medya hesabından paylaşarak transfere adeta yeşil ışık yaptı.

İşte o paylaşım:

Cemre Yıldız
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