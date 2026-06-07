Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor

Ak Parti'nin Nevruz'un resmi tatil ilan edilmesine yönelik hazırladığı düzenlemenin ekim ayında TBMM'ye sunulması bekleniyor. Teklifin yasalaşması halinde Türkiye'deki resmi tatil süresi 16,5 güne çıkacak.

ÇALIŞMALARDA SON AŞAMAYA GELİNDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan Nevruz'un resmi tatil ilan edilmesine yönelik çalışmalarda sona yaklaşıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, nisan ayında yaptığı açıklamada hazırlanan taslak üzerinde son düzenlemelerin yapıldığını ve teklifin ilerleyen süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine taşınacağını açıklamıştı.

TEKLİF EKİM AYINDA MECLİS'E SUNULACAK

TBMM'nin temmuz ayında tatile girecek olması nedeniyle milletvekilleri birçok önemli düzenlemeyi haziran ayı içerisinde Genel Kurul'a sunmaya hazırlanıyor. Sözcü'de yer alan habere göre 12. Yargı Paketi, öğrenci affı ve Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'ne ilişkin tekliflerin görüşülmesinin ardından Meclis'in üç aylık tatile girmesi bekleniyor.

Nevruz'un resmi tatil ilan edilmesine yönelik teklif ise yeni yasama döneminin başlamasıyla birlikte ele alınacak ilk düzenlemeler arasında yer alacak. Düzenlemenin ekim ayında Meclis gündemine gelmesi planlanıyor.

RESMİ TATİL SAYISI 10'A YÜKSELECEK

Türkiye'de halen yürürlükte bulunan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında 9 resmi tatil bulunuyor.

Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü ile 30 Ağustos Zafer Bayramı birer gün resmi tatil olarak uygulanırken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 1,5 gün resmi tatil kabul ediliyor. Bunlara ek olarak Ramazan Bayramı için 3,5 gün, Kurban Bayramı için ise 4,5 gün resmi tatil uygulanıyor.

TOPLAM TATİL SÜRESİ 16,5 GÜNE ÇIKACAK

Mevcut uygulamada toplam 15,5 gün olan resmi tatil süresi, Nevruz'un da resmi tatil kapsamına alınması halinde 16,5 güne yükselecek.

Teklifin yasalaşması durumunda 21 Mart, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a eklenecek 10'uncu resmi tatil günü olacak. Uygulamanın ilk kez 21 Mart 2027 tarihinde hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Kaynak: Haberler.com