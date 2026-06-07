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İran füzeleri, İsrailli temizlik işçisinin kamerasında

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İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıların ardından İran, İsrail topraklarına yönelik füze saldırısı başlattı. Art arda gelen iki dalga füze saldırısı nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çalarken, gökyüzünü kaplayan füzeler bir temizlik işçisinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

İran Ordusu,  İsrail'in,  Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik saldırılarının ardından İsrail'e füze saldırısı başlattı.

ART ARDA İKİ DALGA

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, İsrail'e yönelik yeni füze saldırıları gerçekleştirildi. Art arda gelen iki dalga füze saldırısı nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çaldı. İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uyulması, isabet anlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmaması uyarısında bulunulan açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı belirtildi.

İRAN FÜZELERİ, İSRAİLLİ TEMİZLİK İŞÇİSİNİN KAMERASINDA

Öte yandan İran’ın fırlattığı füzeler, İsrail’de bir temizlik işçisinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Ayrıca görüntülerde, sirenlerin çaldığı ve bazı insanların açık bulunan dükkanlara girdiği görüldü. 

Kaynak: Haberler.com
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