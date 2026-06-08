Haberler

İsrail Genelkurmay Başkanı, "emir verilir verilmez" İran'a saldırı düzenleyeceklerini söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, füze saldırılarına karşılık olarak 'emir verilir verilmez' İran'a saldıracaklarını açıkladı. İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenlemiş, İran ise karşılık vereceğini duyurmuştu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, füze saldırılarına cevap olarak "emir verilir verilmez" İran'a saldıracaklarını söyledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Zamir'in İsrail ordusu komutanlarıyla bir durum değerlendirme toplantısı yaptığı belirtildi.

Açıklamada Zamir'in "İsrail ordusu, emir verilir verilmez kararlılıkla düşmana saldıracaktır." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceğini duyurmuştu.

İran'dan üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde birçok kentte sirenler çalmış; İran'dan İsrail'e yaklaşık 10 füze fırlatıldığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı oldu

Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahliyeden 2 gün sonra şok karar! Mükremin Gezgin'in hesabı kapatıldı

Tahliyesinden 2 gün sonra şok karar
İran'ın dini lideri Hamaney'den İsrail mesajı: Siyonist rejimin nefesi tükendi

İran lideri sessizliğini tek cümlelik paylaşımla bozdu
İran, İsrail'e ait insansız hava aracını düşürdü

İran, sınırımıza yakın noktada düşürdü! Enkazını bölge halkı buldu
İsrail'e yönelik başlatılan saldırının ardından Tahran’da halk meydanlara döküldü

Tahran'da halk meydanlara döküldü! Rejime destek, İsrail’e lanet
Christian Eriksen maç içerisinde yine yere yığıldı

Korku dolu anlar! Yıldız futbolcu maç oynanırken yine yere yığıldı
İsrailli bakandan hadsiz sözler: Hem Erdoğan'ı hem bakan Çiftçi'yi hedef aldı

İsrailli bakandan hadsiz sözler: Erdoğan'ı hedef aldı
Kolundaki 1 santimetrelik yara kanser çıktı

1 santimlik yara aylarca geçmedi! Hastaneye gidince şoke oldu