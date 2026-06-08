İsrail Genelkurmay Başkanı, "emir verilir verilmez" İran'a saldırı düzenleyeceklerini söyledi

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, füze saldırılarına cevap olarak "emir verilir verilmez" İran'a saldıracaklarını söyledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Zamir'in İsrail ordusu komutanlarıyla bir durum değerlendirme toplantısı yaptığı belirtildi.

Açıklamada Zamir'in "İsrail ordusu, emir verilir verilmez kararlılıkla düşmana saldıracaktır." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceğini duyurmuştu.

İran'dan üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde birçok kentte sirenler çalmış; İran'dan İsrail'e yaklaşık 10 füze fırlatıldığı bildirilmişti.