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Seçimi kazanan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler: Yine aynı çağrıyı yaptı

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Fenerbahçe Spor Kulübü Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkan seçilen Aziz Yıldırım, zaferin ardından açıklamalarda bulundu. ''Kazanan Fenerbahçe'dir, birbirimize küsmeyeceğiz sarılacağız'' diyen Aziz Yıldırım, ''Bugünden itibaren Hakan Safi Bey ve büyüklerimiz, saydığımız tüm insanların bir araya gelmesini arzu ediyoruz. Onları da tebrik ediyoruz'' şeklinde konuştu.

  • Aziz Yıldırım, 27 bin 387 geçerli oyun 17 bin 245'ini alarak Fenerbahçe başkanlığına seçildi.
  • Aziz Yıldırım, 15 gün içinde gerekli takviyeleri yaparak şampiyonluk sözü verdi.
  • Aziz Yıldırım, kulüp borcunun 1 yıl içinde ödeneceğini belirtti.

Fenerbahçe Spor Kulübü Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım, 27 bin 387 geçerli oyun 17 bin 245'ini alarak başkanlığa seçildi. Başkan seçilmesinin ardından Aziz Yıldırım, açıklamalarda bulundu.

İşte Aziz Yıldırım'ın o açıklamaları:

"KAZANAN FENERBAHÇE'DİR!"

"Değerli Fenerbahçeli kardeşlerim ve yoldaşlarım. Camiamızda bir seçim yaptık ama kazanan Fenerbahçe'dir, Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildir. Bugünden itibaren Hakan Safi Bey ve büyüklerimiz, saydığımız tüm insanların bir araya gelmesini arzu ediyoruz. Onları da tebrik ediyoruz."

"BİZ BİRBİRİMİZE KÜSMEYECEĞİZ"

"İnşallah bu stadyumda şampiyon oluruz. Biz birbirimize küsmeyeceğiz, sarılacağız. Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Fenerbahçe camiası büyüktür, herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade etmeyeceğiz hep beraber."

"SÖZÜMÜZ SÖZ!"

"Değerli insanların olduğu yönetim kurduk. Tecrübemle beraber çalışacağız. Sözümüz söz şampiyonluk! Gerekli takviyeleri 15 gün içinde yapacağız. Endişeniz olmasın."

"MİNNETTARIM!"

"Nihat Bey ve arkadaşlar, bu stadyumu büyütmek için çalışmaları başlatacak. Finansal olarak kulübün değerini yükseltecek projeleri hayata geçireceğiz. Sonunda tek isteğim, beni bugün 17 bin küsür oyla, Fenerbahçe tarihinin en büyük katılımının yapıldığı bir kongrede seçtiniz. Bundan dolayı minnettarım."

"BORCUMUZU ÖDEMEDEN GİTMEYECEĞİZ"

"Size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan. Ödeyerek gideceğiz. 1 yıl içinde yapacağız bunu. Bunu herkes bilsin."

"DIŞLANMIŞ KİMSE KALMAYACAK"

"Yorulduk ama tatlı bir yorgunluk var hepimizde. Bundan dolayı fazla bir şeyler söylemek istemiyorum. Hepinize kalpten yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun. Sizi seviyoruz. Bu mücadeleyi hep beraber yapacağız. Kim varsa dışlanmış kalmayacak, hep beraber birlik beraberlik kuracağız. Sizi seviyorum."

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBabayaro:

yarın kendi tribünleri ile kavga edecek

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Haber Yorumlarıcihancabuk:

kral döndü sinemalarda

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Haber Yorumlarıtamer durmaz:

resi iyi hoş sen geldimde aykut kocamanın kabız futboluyla olmaz bu iş ahh bi ismail kartalı getirseniz neden düşünmüyonuz ismail kartalı

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