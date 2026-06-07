Oy vermeye giden Aziz Yıldırım sitem etti: Rezalet ya

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda oy verme işlemi Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin yanındaki eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştiriliyor.

AZİZ YILDIRIM OYUNU KULLANDI

Saat 11.00’de alana gelen başkan adayı Aziz Yıldırım, saat 15.00’te oy kullanmaya geçti. Yıldırım, 43 numaralı sandıkta kızı Yaz Yıldırım ile birlikte oyunu kullandıktan sonra seçim sonuçlarını beklemeye başladı.

''REZALET YA''

Aziz Yıldırım, oy vermek için sandık başına gittiği esnada yaşanan yoğun kalabalığa isyan etti. Uzun süre boyunca sandığına gidemeyen Aziz Yıldırım'ın "Oy atmaya geldim, atamıyorum. Rezalet ya." şeklinde tepki gösterdiği görüldü.