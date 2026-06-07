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Oy vermeye giden Aziz Yıldırım sitem etti: Rezalet ya

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Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, başkanlık seçiminde oyunu kızı Yaz Yıldırım ile birlikte kullandı. Aziz Yıldırım'ın oyunu kullanmaya gittiği esnada "Oy atmaya geldim, atamıyorum. Rezalet ya." şeklindeki isyanı dikkat çekti.

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda oy verme işlemi Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin yanındaki eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştiriliyor. 

AZİZ YILDIRIM OYUNU KULLANDI

Saat 11.00’de alana gelen başkan adayı Aziz Yıldırım, saat 15.00’te oy kullanmaya geçti. Yıldırım, 43 numaralı sandıkta kızı Yaz Yıldırım ile birlikte oyunu kullandıktan sonra seçim sonuçlarını beklemeye başladı.

''REZALET YA''

Aziz Yıldırım, oy vermek için sandık başına gittiği esnada yaşanan yoğun kalabalığa isyan etti. Uzun süre boyunca sandığına gidemeyen Aziz Yıldırım'ın "Oy atmaya geldim, atamıyorum. Rezalet ya." şeklinde tepki gösterdiği görüldü. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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