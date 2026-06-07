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Hakan Safi: Aziz Yıldırım'ı tebrik ediyorum

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Fenerbahçe'de ilk sonuçlara göre seçimi kaybeden Haksan Safi konuştu. Hakan Safi ilk olarak yaptığı açıklamada, "Aziz Başkan'ı tebrik ediyorum. İnşallah başarılı olur. Ben Fenerbahçe'nin neferiyim, emrindeyim. Camiamız böyle uygun görmüş, rakibi kutluyorum." dedi.

  • Fenerbahçe'nin olağanüstü seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Aziz Yıldırım kazandı, Hakan Safi yenildi.
  • Hakan Safi, Aziz Yıldırım'ı tebrik ederek kendisinin Fenerbahçe neferi olduğunu ve emrinde olduğunu söyledi.
  • Hakan Safi, kendisine oy verenlere teşekkür ederken oy vermeyenleri anlamaya çalıştığını ve zamanla nasıl bir Fenerbahçe istediklerinin ortaya çıkacağını belirtti.

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin ardından gözler adayların açıklamalarına çevrildi. Resmi olmayan sonuçlara göre yarışı kaybeden Hakan Safi, stadyumdan ayrılmadan önce önemli mesajlar verdi.

"AZİZ BAŞKAN'I TEBRİK EDİYORUM"

Seçim sonucunu değerlendiren Hakan Safi, Fenerbahçe camiasının kararına saygı duyduğunu belirterek Aziz Yıldırım'ı kutladı.

Safi, "Bugün Fenerbahçemizin olağanüstü seçiminin sonuçlarını takip ediyoruz. Gördüğümüz kadarıyla yeniliyoruz. Bu açıklamayı yapmak doğru olacak. Fenerbahçe camiasının sandığı namustur. Fenerbahçe camiası böyle istedi. Aziz Başkan'ı tebrik ediyorum. İnşallah başarılı olur. Ben Fenerbahçe'nin neferiyim, emrindeyim" dedi.

"KENDİLERİNE GÖRE BİR FENERBAHÇE HAYAL EDİYORLAR"

Seçimde kendisine oy vermeyen kongre üyelerine de değinen Safi, dikkat çeken ifadeler kullandı. Safi, "Bizlere oy veren değerli camiama çok teşekkür ediyorum. Diğer tarafta da bize oy vermeyenler var, onları da anlamak lazım. Nasıl bir Fenerbahçe hayal ediyorlar, nasıl bir Fenerbahçe olmasını istiyorlar. Zamanla çıkacak bunlar meydana. Nasıl bir Fenerbahçe olduğunu da hep beraber seyredeceğiz" diye konuştu.

"HER ŞEY FENERBAHÇE İÇİN"

Fenerbahçe için çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Safi, "Fenerbahçe'nin her zaman neferiyim, emrindeyim. Sorumluluklarımı devam ettiriyorum. Gerekli istişareleri yaparak önümüzü şekillendireceğiz. Her şey Fenerbahçe için" ifadelerini kullandı.

STADYUMDAN AYRILDI

Açıklamalarının ardından Hakan Safi ve ekibi stadyumdan ayrıldı. Fenerbahçe'de gözler artık resmi sonuçların açıklanmasına çevrildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıUzay Bozkurt:

Safi rüzgar yalan olmuş

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Haber Yorumlarımurat özkan:

Ali koç paşkan şenerpahçe şampuan)

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Haber YorumlarıSerdar null:

aziz başkan geldi bakalım salatasaray ne yapacak yeni sezon

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