Haberler

Füzelerin ardından kritik temas: Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

Füzelerin ardından kritik temas: Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yaptığı kritik telefon görüşmesinde, İsrail'in Lübnan'daki ateşkese rağmen Beyrut'u vurmasıyla tırmanan bölgesel gerginliği ve İran ile ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durumu ele aldı.

Ortadoğu'da füzelerin ateşlenmesiyle tırmanan gerilimin ardından Türkiye diplomasi trafiğini hızlandırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BÖLGESEL KRİZ VE ABD-İRAN MÜZAKERELERİ ELE ALINDI

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki bakanın yaptığı görüşmede bölgede bugün yaşanan sıcak gerginlik tüm boyutlarıyla masaya yatırıldı. Ayrıca, İran ile ABD arasında bir süredir kapalı kapılar ardında devam eden müzakerelerdeki son durum ve geleceğe yönelik diplomatik adımlar değerlendirildi.

LÜBNAN’DAKİ ATEŞKES ÇATLADI: İSRAİL BEYRUT’U VURDU

Bölgedeki füze krizinin fitilini ateşleyen gelişme ise Lübnan’da yaşandı. İsrail ordusu, ilan edilen ateşkese rağmen bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un stratejik noktalarından biri olan Dahiye bölgesine şiddetli bir hava saldırısı düzenledi. İranlı yetkililer, İsrail'in ateşkesi hiçe sayan bu hamlesine sert tepki göstererek vakit kaybetmeden karşılık verileceğini tüm dünyaya duyurdu.

İRAN'DAN KARŞILIK: ASKERİ HAVA ÜSSÜ BALİSTİK FÜZELERLE HEDEF ALINDI

Tepki açıklamalarının hemen ardından İran ordusu misilleme operasyonunu başlattı. Yapılan resmi açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarının komuta ve harekat merkezi olduğu belirtilen Ramat David Hava Üssü'nün balistik füzelerle tam isabetle hedef alındığı bildirildi.

Kaynak: AA / Tuğba Altun
Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı oldu

Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı

Aziz Yıldırım'ın duygusal anları! O tezahüratı duyunca anında eşlik etti

Kadıköy'de geceye damga vuran olay!
Aziz Yıldırım ilk transferini yaptı! Yıldız oyuncunun eşinden de paylaşım geldi

İlk transferini yaptı bile! Yıldız oyuncunun eşinden de paylaşım geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahliyeden 2 gün sonra şok karar! Mükremin Gezgin'in hesabı kapatıldı

Tahliyesinden 2 gün sonra şok karar
İran'ın dini lideri Hamaney'den İsrail mesajı: Siyonist rejimin nefesi tükendi

İran lideri sessizliğini tek cümlelik paylaşımla bozdu
İran, İsrail’deki Ramat David Hava Üssü'nü balistik füzelerle vurdu

Demir Kubbe delik deşik! İran kritik hava üssünü vurdu
Seçimi kazanan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler: Yine aynı çağrıyı yaptı

Aziz Yıldırım'dan ilk sözler! Yine aynı çağrıyı yaptı
Christian Eriksen maç içerisinde yine yere yığıldı

Korku dolu anlar! Yıldız futbolcu maç oynanırken yine yere yığıldı
Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi cephesine olay gönderme

Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye yıllarca unutulmayacak olay gönderme
Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim'de sezon beklentisini yükseltti

Bavulunu kapan bu iki ilçemize akın ediyor! Bir kere gelen kopamıyor