Füzelerin ardından kritik temas: Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

Ortadoğu'da füzelerin ateşlenmesiyle tırmanan gerilimin ardından Türkiye diplomasi trafiğini hızlandırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BÖLGESEL KRİZ VE ABD-İRAN MÜZAKERELERİ ELE ALINDI

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki bakanın yaptığı görüşmede bölgede bugün yaşanan sıcak gerginlik tüm boyutlarıyla masaya yatırıldı. Ayrıca, İran ile ABD arasında bir süredir kapalı kapılar ardında devam eden müzakerelerdeki son durum ve geleceğe yönelik diplomatik adımlar değerlendirildi.

LÜBNAN’DAKİ ATEŞKES ÇATLADI: İSRAİL BEYRUT’U VURDU

Bölgedeki füze krizinin fitilini ateşleyen gelişme ise Lübnan’da yaşandı. İsrail ordusu, ilan edilen ateşkese rağmen bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un stratejik noktalarından biri olan Dahiye bölgesine şiddetli bir hava saldırısı düzenledi. İranlı yetkililer, İsrail'in ateşkesi hiçe sayan bu hamlesine sert tepki göstererek vakit kaybetmeden karşılık verileceğini tüm dünyaya duyurdu.

İRAN'DAN KARŞILIK: ASKERİ HAVA ÜSSÜ BALİSTİK FÜZELERLE HEDEF ALINDI

Tepki açıklamalarının hemen ardından İran ordusu misilleme operasyonunu başlattı. Yapılan resmi açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarının komuta ve harekat merkezi olduğu belirtilen Ramat David Hava Üssü'nün balistik füzelerle tam isabetle hedef alındığı bildirildi.