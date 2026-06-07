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Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı oldu

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Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Aziz Yıldırım, 8 yıl sonra başkanlığa seçildi. Yıldırım, toplam 17 bin 245 oy olarak sarı-lacivertli kulübün 35. başkanı oldu.

  • Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlık seçiminde 17.245 oy alarak Hakan Safi'yi (9.927 oy) yenerek başkan seçildi.
  • Seçimde 27.387 üye oy kullandı; geçerli oy sayısı 27.172 oldu.
  • Aziz Yıldırım, 2018'de Ali Koç'a kaybettikten 8 yıl 4 gün sonra yeniden Fenerbahçe başkanı oldu.

Fenerbahçe'de günlerdir merakla beklenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul tamamlandı. Sadettin Saran'ın olağanüstü seçim kararı sonrası boşalan başkanlık koltuğu için Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yarıştı.

27 BİN 387 OY KULLANILDI

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ve stat bitişinde yer alan eski Kenan Evren arazisinde gerçekleşti. Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erdi ve oy sayımına geçildi. Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin yarıştığı başkanlık seçiminde 45 sandıkta 27 bin 387 üye oy kullandı. 

KAZANAN AZİZ YILDIRIM OLDU

Seçimde geçerli oy 27 bin 172 olurken, 80 boş oy, 135 geçersiz oy oldu. Aziz Yıldırım 17 bin 245 oy alarak başkanlığa seçildi. Hakan Safi'nin ise 9 bin 927 oy aldığı açıklandı.

8 YIL 4 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ

2018 yılında Ali Koç'a karşı kaybettiği seçimle başkanlık görevinden ayrılan Aziz Yıldırım, 8 yıl 4 gün sonra yeniden Fenerbahçe'nin başkanı oldu. Sarı-lacivertli kulüpte uzun yıllar görev yapan Yıldırım, böylece başkanlık koltuğuna geri dönerek yeni dönemin startını verdi.

Aziz Yıldırım'ın başkanlığını yapacağı yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

"Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif."

Yönetim Kurulu yedek üyeler: "Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşçen, Yasemin Babayiğit."

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıŞükrü Ercan:

Galatasarayın en fazla şampiyonluğunu gören başkan hoş geldin tekrar

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

HERKESE TİYO VEREYİM ACUN TERİMLE FENER İÇİN GÖRÜŞTÜ

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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN OSMANİYE:

O sene bu sene

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Haber YorumlarıHaber Muavini:

Nannen hala devam ediyor yani? iyi be yakınız gelir gider xeriz Adana'dan ....

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Haber YorumlarıSoner Yildirim:

En başa geri döndük

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Haber YorumlarıBaba Can:

Fener taraftarı işini bilir

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Haber YorumlarıMelis Toktaş:

Bravo aziz başkan

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