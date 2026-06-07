Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki "özel bölgeye" yönelik silahlı insansız hava araçlarıyla ( Siha ) saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Siha'lar ile Çernobil Nükleer Güç Santrali'nin etrafındaki bir altyapı tesisine saldırı düzenlediğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Ruslar bugün, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye yine saldırı düzenledi. Şahed (tipi Siha ), Merkezi Kullanılmış Nükleer Yakıt Depolama Tesisinin binalarından birini vurdu. Son derece kritik bir altyapı tesisi ve son derece alçak bir Rus saldırısı." ifadesini kullandı.

Ukrayna hükümetinin, müttefik ülkeleri bu saldırıyla ilgili bilgilendirmek için çalışmaları sürdürdüğünü aktaran Zelenskiy, "Rusya, bu nükleer altyapı tesisine kasten saldırdı. Şu anda radyasyon seviyesi normal değerlerin üzerinde değil." değerlendirmesinde bulundu.

Rus ordusunun, bu gece ülkesinin 13 bölgesine hava saldırısı düzenlediğini bildiren Zelenskiy, Rusya'nın son bir haftada Ukrayna'ya yönelik 88 füze, 3 bin 250'den fazla SİHA ve yaklaşık 1800 güdümlü bomba fırlattığını kaydetti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaşık 110 kilometre uzaklıktaki Çernobil Nükleer Santrali'nde 26 Nisan 1986'da 4. reaktörde meydana gelen patlama nedeniyle nükleer facia yaşanmıştı.