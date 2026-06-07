Oy verme işlemi tamamlandı! Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oluyor

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi sona erdi.

TOPLAM 45 SANDIKTA OYLAR VERİLDİ

Chobani Stadı'nın yanında yer alan eski Kenan Evren Lisesi'nin arsasında gerçekleştirilen seçimde, 44 bin 741 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyordu. Sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı ile yönetim kurulunu belirleyecek genel kurulda üyeler, toplam 45 sandıkta oylarını verdi. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım için sarı, Hakan Safi için ise beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullandı.

27 BİN 138 ÜYE OY KULLANDI

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda 27 bin 138 üyenin oy kullandığı açıklandı. Bu rakam, 2024'ün ardından katılımı en fazla olan kongre olarak tarihe geçti.

SANDIKLAR AÇILIYOR

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oy sayım işlemine geçiliyor. Anlık sonuçları anbean olarak aktarıyoruz...

TOPLAM OYLAR:

Aziz YILDIRIM: 0

Hakan SAFİ: 0

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ADAYLARIN LİSTESİ

Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu:

Barış Göktürk

Mahmut Nedim Uslu

Nihat Özbağı

Mustafa Çağlar

Ahmet Önder Fırat

Cihan Kamer

Fatih Öztürk

Batuhan Özdemir

Tanju Kaya

Murat İman

Özgür Peker

Yusuf Buğra Tanık

Mehmet Aydın

Mehmet Selim Kosif

Hakan Safi'nin yönetim kurulu: