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Oy verme işlemi tamamlandı! Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oluyor

Oy verme işlemi tamamlandı! Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oluyor
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Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi tamamlandı. Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde 27.138 üye oy kullandı. Oy sayma işlemi birazdan başlayacak. Tüm gelişmeleri ve anlık sonuçları canlı aktarıyoruz...

  • Fenerbahçe Kulübü olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi sona erdi.
  • Seçimde 44 bin 741 üyenin oy kullanma hakkı varken 27 bin 138 üye oy kullandı.
  • Başkan adayları Aziz Yıldırım (sarı pusula) ve Hakan Safi (beyaz pusula) için yarışıyor.

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi sona erdi. 

TOPLAM 45 SANDIKTA OYLAR VERİLDİ

Chobani Stadı'nın yanında yer alan eski Kenan Evren Lisesi'nin arsasında gerçekleştirilen seçimde, 44 bin 741 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyordu. Sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı ile yönetim kurulunu belirleyecek genel kurulda üyeler, toplam 45 sandıkta oylarını verdi. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım için sarı, Hakan Safi için ise beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullandı. 

27 BİN 138 ÜYE OY KULLANDI

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda 27 bin 138 üyenin oy kullandığı açıklandı. Bu rakam, 2024'ün ardından katılımı en fazla olan kongre olarak tarihe geçti. 

SANDIKLAR AÇILIYOR

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oy sayım işlemine geçiliyor. Anlık sonuçları anbean olarak aktarıyoruz...

TOPLAM OYLAR:

Aziz YILDIRIM: 0

Hakan SAFİ: 0

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42. Sandık Sonucu: 

43. Sandık Sonucu: 

44. Sandık Sonucu: 

45. Sandık Sonucu:

ADAYLARIN LİSTESİ

Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu:

  • Barış Göktürk
  • Mahmut Nedim Uslu
  • Nihat Özbağı
  • Mustafa Çağlar
  • Ahmet Önder Fırat
  • Cihan Kamer
  • Fatih Öztürk
  • Batuhan Özdemir
  • Tanju Kaya
  • Murat İman
  • Özgür Peker
  • Yusuf Buğra Tanık
  • Mehmet Aydın
  • Mehmet Selim Kosif

Hakan Safi'nin yönetim kurulu:

  • Ali Aytemiz
  • Metin Doğan
  • Agah Ruşen Çetin
  • Metin Sipahioğlu
  • Dağlarca Çağlar
  • Rahmi Mertay Türk
  • Mustafa Ömer Topbaş
  • Özgür Özaktaç
  • Mehmet Atakan Altınbaş
  • Orhan Turan
  • Selahattin Süleymanoğlu
  • Ogün Doğan
  • Şanser Özyıldırım
  • Taha Gökberk Doğan
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Arif Ordek:

bence aziz baskan alir sonrada empepe gelir ??????

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