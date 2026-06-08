İsrail'e yönelik başlatılan saldırının ardından Tahran’da halk meydanlara döküldü
İran’ın İsrail’e yönelik balistik füze saldırısının ardından başkent Tahran’da İnkılap Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, rejime destek gösterisi gerçekleştirdi. İran ve Hizbullah bayrakları taşıyan kalabalık, ülkenin dini lideri Mücteba Hamaney'in resimlerinin yer aldığı dövizlerle ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.
İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırısının ardından başkent Tahran’ın İnkılap Meydanı’nda toplanan kalabalık yönetime destek gösterisi gerçekleştirdi.
ABD VE İSRAİL ALEYHİNE SLOGANLAR ATILDI
Binlerce kişinin katıldığı gösteride ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı. Gösteriye katılanların ellerinde İran ve Hizbullah bayrakları yer aldı.
SALDIRI KUTLANDI
Destek gösterisinde halk, İran lideri Mücteba Hamaney’in resminin bulunduğu dövizleri sallayarak İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırılarını kutladı.
Kaynak: Haberler.com