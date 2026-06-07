Trump'tan yeni nükleer şart: Uranyumu birlikte imha edeceğiz

Abd Başkanı Donald Trump, küresel güvenlik ve nükleer müzakerelerin seyrini değiştirecek çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. İran ile uzlaşma kapısını aralayan Trump, taraflar arasında dostane bir mutabakata varılması halinde nükleer materyallerin tasfiyesine yönelik net bir plan sundu.

"SÜREÇ BİZİM KONTROLÜMÜZDE OLACAK"

Masadaki şartların kabul edilmesi durumunda nükleer silahsızlanma sürecinin bizzat ABD'nin tam denetimi ve gözetimi altında yürütüleceğini vurgulayan Trump, geleceğe yönelik yol haritasını şu sözlerle ilan etti:

"Eğer şimdi dostane bir anlaşmaya varırsak, uranyumu birlikte imha edeceğiz. Bu bizim kontrolümüzde olacak. İster bulunduğu yerde olsun ister başka bir yere taşınsın, onu çıkarıp imha edeceğiz."

"HER YERDEN İZLİYORUZ"

İran'ın nükleer tesislerini ve sahadaki gizli askeri hareketlilikleri anlık olarak izlediklerine işaret eden ABD Başkanı şunları kaydetti:

"Uzay Kuvvetleri sayesinde uzayda kameralar var. Biliyorsunuz, her yerde kameralarımız var. Oraya biri yürürse, siz oraya yürürseniz, yakasındaki isminizi okuyabilirim. Ve bunlar uzayda bulunan kameralar. Oldukça şaşırtıcı bir teknoloji."

"ELDE ETME VEYA SATIN ALMA HAKLARI YOK"

Müzakerelerde iki tarafın anlaşmaya "çok yakın" olduğunu ancak ek güvenlik maddeleri konusunda bastırdığını ifade eden Trump, masadaki nükleer pazarlığın detaylarını aktardı:

"Birkaç noktamız var. Bunlar büyük noktalar gibi bile görünmüyor. Nükleer silahlara sahip olmayacaklarını kabul ettiler. Anlaşmada nükleer silah geliştirmeyeceklerine dair bir madde vardı. Ve ben hariç herkes bundan çok memnundu. Ve dedim ki, 'Peki, ya geliştirmezlerse, ama gidip satın alırlarsa, elde ederlerse ne olur? Satın alırlarsa, satın alırlarsa veya elde ederlerse ifadesini eklemek istiyorum.' Biliyorsunuz, bunu da oraya eklemelisiniz, çünkü bu geliştirme değil. Yani, geliştirme, satın alma, elde etme veya satın alma hakları yok."

İranlıların bu maddeye başta "biraz direndiklerini" belirten Trump, "Ama sonra direnmediler" diyerek geri adım attıklarını ekledi.

"HAMANEY İLE GÖRÜŞMEYE AÇIĞIM"

Saldırılar sonrası babasının yerine geçen ve henüz kamuoyu önüne çıkmayan yeni dini lider Mücteba Hamaney ile doğrudan görüşmeye açık olduğunu söyleyen Trump, yeni liderin fiziksel durumu ve karakteri hakkında tamamen şu ifadeleri kullandı:

"Daha genç. Bence daha mantıklı. Yaralı. Oldukça ağır yaralı. Yani bunda bir cesaret var. Birçok insan, o kadar ağır yaralanmış olsaydı, 'Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimiz nasıl gidiyor?' diye konuşmazdı. Aklında başka şeyler olurdu. Yani bunda bir cesaret var. Ama o çok ciddi şekilde yaralı. Nerede olduğunu bilip bilmediğimi söylemek istemiyorum. Ama biliyor olma ihtimalim yüksek."