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Füze saldırıları uçuşları iptal ettirdi: Havadaki uçaklar rota değiştirdi

Füze saldırıları uçuşları iptal ettirdi: Havadaki uçaklar rota değiştirdi
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İran ve İsrail arasında tırmanan füze saldırıları sivil havacılıkta acil durum alarmına yol açarken, bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle AJet ve Pegasus Havayolları bazı Ortadoğu seferlerini iptal etti, havadaki uçaklar ise rotalarını değiştirerek Türkiye'ye geri dönmek zorunda kaldı. Beyrut'a gitmek üzere havalanan bir uçak ise Adana'ya iniş yaptı.

  • Türk havayolu şirketleri, İran-İsrail arasındaki füze saldırıları nedeniyle bazı Ortadoğu seferlerini iptal etti ve havadaki uçakları Türkiye'ye geri döndürdü.
  • AJet'in İstanbul-Erbil uçağı Sabiha Gökçen'e, İstanbul-Beyrut uçağı Çukurova Havalimanı'na yönlendirildi; Pegasus'un İstanbul-Erbil uçağı Sabiha Gökçen'e döndü.
  • Pegasus, yarınki Amman, Erbil ve Bağdat seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.

İran ile İsrail arasında akşam saatlerinde yeniden başlayan ve karşılıklı füze saldırılarıyla tırmanan askeri gerilim, bölgedeki sivil uçuş operasyonlarını doğrudan etkiledi. Hava sahalarında artan güvenlik riskleri ve çatışma tehlikesi nedeniyle Türk havayolu şirketleri acil durum planlamasına geçerek bazı Ortadoğu seferlerini iptal etti, havadaki uçaklar ise rotalarından geri döndürüldü.

HAVADAKİ UÇAKLAR TÜRKİYE’YE GERİ DÖNDÜ

Saldırıların başladığı anlarda Ortadoğu semalarında bulunan yolcu uçakları, güvenlik gerekçesiyle rotalarını değiştirerek Türkiye’deki havalimanlarına iniş yapmak zorunda kaldı. Bu kapsamda yaşanan acil rota değişiklikleri şu şekilde gerçekleşti:

AJet’in İstanbul - Erbil seferini yapan uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı’na geri döndü.

AJet’in İstanbul - Beyrut uçağı, güvenli liman olarak Çukurova Havalimanı’na yönlendirildi.

Pegasus Havayolları’nın İstanbul - Erbil uçağı da Erbil hava sahasındaki risk nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’na geri dönüş kararı aldı.

YARINKİ ORTADOĞU SEFERLERİNE İPTAL ENGELİ

Bölgedeki füze hareketliliğinin ve güvenlik endişelerinin devam etmesi üzerine Pegasus Havayolları, yarın gerçekleştirmeyi planladığı riskli hatlardaki uçuşlarını askıya aldı. Şirketten edinilen bilgilere göre; Amman, Erbil ve Bağdat seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Bölgeye uçuş gerçekleştiren diğer uluslararası havayolu şirketlerinin de füze krizinin ardından sivil uçuş hatlarında zorunlu olarak alternatif güvenli rotalara yöneldiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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