Haberler

Milyonları isyan ettiren gecikmenin nedeni ortaya çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe seçimlerinde oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi ancak saatler sonra bile sayım başlayamadı. Gecikmenin, sandıklardaki eşleştirme işlemlerinin devam etmesinden kaynaklandığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de yeni başkanın belirleneceği tarihi seçimde oy verme işlemleri saat 17.00'de tamamlandı. Ancak aradan geçen saatlere rağmen oy sayımına başlanmaması camiada merak ve tepki yarattı.

TARAFTARLAR SONUÇLARI BEKLİYOR

Aziz Yıldırım ile Hakan Safi arasındaki başkanlık yarışında 27 bin 138 kongre üyesi oy kullandı. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından gözler sandıkların açılmasına çevrilirken, beklenen sayım sürecinin başlamaması dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ARTTI

Saatler ilerledikçe çok sayıda taraftar gecikmenin nedenini sorgulamaya başladı. Özellikle seçim sonucunu bekleyen sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada konuyla ilgili binlerce paylaşım yaptı.

GECİKMENİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre oy sayımına henüz başlanmamasının nedeni sandıklardaki eşleştirme işlemleri oldu. Görevlilerin sandıklarda gerekli kontrolleri ve eşleştirmeleri tamamlamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

SAYIMA ÇOK GEÇ BAŞLANDI

Oy verme işleminin bitmesinin üzerinden saatler geçmesine rağmen eşleştirme sürecinin devam etmesi nedeniyle sayım aşamasına geçilemediği belirtildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Oy verme işlemi tamamlandı! Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oluyor

Oy verme işlemi tamamlandı! Sandıklar açılıyor
Fenerbahçe'de bir devrin sonu! Böyle veda ettiler

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!

Oyunu kullanan Fenerbahçe taraftarı stadyumu ''Aziz Yıldırım'' sesleriyle inletti

Tüm stadyum aynı sesle inledi! İşte tribünlerde daha ağır basan aday
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe seçimdeyken Sörloth ile anlaştılar

Fenerbahçe seçimdeyken Sörloth bombası patladı

Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım

Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikilip tek kelime etti
Ermenistan Başbakanı Paşinyan oyunu kullandıktan sonra Türkiye'ye mesaj verdi

Oyunu kullanan komşu ülke başbakanının ilk mesajı Türkiye'ye

Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var

Trump yeni savaş için düğmeye bastı! Listede Türkiye de var
Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor

Milyonlara güzel haber! Geri sayım başladı, yeni resmi tatil geliyor
Oy vermeye giden Aziz Yıldırım sitem etti: Rezalet ya

Aziz Yıldırım'dan olay tepki: Rezalet ya!
Kolundaki 1 santimetrelik yara kanser çıktı

1 santimlik yara aylarca geçmedi! Hastaneye gidince şoke oldu