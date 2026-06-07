Milyonları isyan ettiren gecikmenin nedeni ortaya çıktı

Fenerbahçe'de yeni başkanın belirleneceği tarihi seçimde oy verme işlemleri saat 17.00'de tamamlandı. Ancak aradan geçen saatlere rağmen oy sayımına başlanmaması camiada merak ve tepki yarattı.

TARAFTARLAR SONUÇLARI BEKLİYOR

Aziz Yıldırım ile Hakan Safi arasındaki başkanlık yarışında 27 bin 138 kongre üyesi oy kullandı. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından gözler sandıkların açılmasına çevrilirken, beklenen sayım sürecinin başlamaması dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ARTTI

Saatler ilerledikçe çok sayıda taraftar gecikmenin nedenini sorgulamaya başladı. Özellikle seçim sonucunu bekleyen sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada konuyla ilgili binlerce paylaşım yaptı.

GECİKMENİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre oy sayımına henüz başlanmamasının nedeni sandıklardaki eşleştirme işlemleri oldu. Görevlilerin sandıklarda gerekli kontrolleri ve eşleştirmeleri tamamlamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

SAYIMA ÇOK GEÇ BAŞLANDI

Oy verme işleminin bitmesinin üzerinden saatler geçmesine rağmen eşleştirme sürecinin devam etmesi nedeniyle sayım aşamasına geçilemediği belirtildi.