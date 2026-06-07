Fenerbahçe'de bir devrin sonu! Böyle veda ettiler

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi heyecanı sürerken, görev süresinin sonuna gelen Sadettin Saran ve yönetiminden dikkat çeken bir veda geldi.

YENİ SEZON FORMALARIYLA VEDA

Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, genel kurul kapsamında yeni sezon formalarını giyerek son kez birlikte görüntü verdi. Sarı-lacivertli yöneticilerin bu tercihi, camiaya anlamlı bir veda mesajı olarak yorumlandı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Genel kurul boyunca zaman zaman duygusal anlar yaşayan Sadettin Saran'ın, görev süresinin sona ermesi nedeniyle oldukça duygulandığı görüldü.

Daha önce yaptığı veda konuşmasında da Fenerbahçe için ellerinden gelen mücadeleyi verdiklerini belirten Saran, camiaya teşekkür etmişti.

BİR DÖNEM SONA ERDİ

Fenerbahçe'de seçimle birlikte yeni bir dönem başlarken, Sadettin Saran ve ekibi de görevlerini devretmeye hazırlanıyor. Yeni sezon formalarıyla verilen son görüntü ise Saran yönetiminin Fenerbahçe'ye vedasının simgelerinden biri oldu.