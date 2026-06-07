Oyunu kullanan Fenerbahçe taraftarı stadyumu ''Aziz Yıldırım'' sesleriyle inletti

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi devam ediyor.

44 BİN 741 ÜYE OY ATABİLİR

Chobani Stadı'nın yanında yer alan eski Kenan Evren Lisesi'nin arsasında gerçekleştirilen seçimde, 44 bin 741 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı ile yönetim kurulunu belirleyecek genel kurulda üyeler, toplam 45 sandıkta oylarını verecek.

OY VERME İŞLEMİ 17.00'DE BİTECEK

Genel kurul üyeleri başkan adaylarından Aziz Yıldırım için sarı, Hakan Safi için ise beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanacak. Oy verme işlemi, saat 17.00'de son bulacak.

STADYUMDA AZİZ YILDIRIM SESLERİ

Oyunu vermelerinin ardından seçim sonuçlarını takip etmek adına stadyuma geçiş yapan taraftarlar, ''Her yer Aziz her yer Yıldırım'' tezahüratlarıyla büyük bir coşku yaşadı. Bir diğer aday olan Hakan Safi için ise az sayıda taraftarın tezahüratlarda bulunduğu gözlemlendi.