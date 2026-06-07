Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var

Abd Başkanı Donald Trump, ülkenin en yüksek mahkemesinin başkanlık yetkileriyle uygulanan bazı gümrük vergilerini iptal etmesinin ardından yeni ticaret hamleleri için düğmeye bastı.

ABD'li ticaret yetkilileri, Brezilya'ya yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasını önerirken, Vietnam ile ticarete yönelik yeni bir soruşturma başlattı. Ayrıca zorla çalıştırma yasaları gerekçesiyle Türkiye ve Avrupa Birliği'nin de aralarında bulunduğu 60'tan fazla ülkeye yüzde 10 ila yüzde 12,5 arasında değişen oranlarda yeni vergiler getirilmesi gündeme geldi.

YENİ SORUŞTURMALAR MASADA

Financial Times'ın haberine göre ABD yönetimi, sanayi sektörlerindeki kapasite fazlası ve devlet sübvansiyonlarına ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından bazı ülkelere yeni vergiler uygulanabileceği belirtiliyor. Washington yönetimi ayrıca şirketlerden Çin ile ticaretin geleceğine ilişkin planları konusunda görüş bildirmelerini istedi.

MAHKEME KARARI SONRASI YÖNTEM DEĞİŞTİ

ABD Yüksek Mahkemesi'nin şubat ayında aldığı kararın ardından Trump yönetimi, acil durum yetkilerini kullanarak doğrudan tarife açıklayamaz hale geldi.

Bu nedenle Beyaz Saray, kamuoyu görüşü alınmasını ve resmi rapor hazırlanmasını gerektiren eski ticaret yasalarına yöneldi. Uzmanlar, yeni dönemde tarifelerin daha uzun prosedürlerin ardından yürürlüğe gireceğini belirtiyor.

TEMMUZ SONU KRİTİK TARİH

Trump yönetimi, mevcut geçici tarifelerin süresinin dolacağı temmuz sonuna kadar yeni düzenlemeleri tamamlamaya çalışıyor. Söz konusu tarifeler, 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 122. maddesi kapsamında uygulanmıştı ve yalnızca 150 gün yürürlükte kalabiliyor. Bu nedenle yönetim, yeni vergiler için farklı yasal dayanaklar oluşturmaya çalışıyor.

DAHA YÜKSEK VERGİ ENDİŞESİ

Birçok ülke, ABD'nin mevcut tarife oranlarını koruyacağını düşünse de bazı ticaret ortakları daha yüksek oranların gündeme gelmesinden endişe duyuyor.

Öte yandan Washington yönetimi, yaklaşan ara seçimler öncesinde enflasyon ve hayat pahalılığı üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla bazı tarım ve sanayi ekipmanlarındaki vergileri düşürdü. Bazı tarım makineleri, buldozerler ve forkliftlerde uygulanan gümrük vergileri yüzde 25'ten yüzde 15'e indirildi.

ÇİN İLE TİCARETTE YENİ DÖNEM SİNYALİ

ABD yönetimi, Çin ile ticaret ilişkilerini yeniden şekillendirmeye yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, yaptığı açıklamada Washington'un bazı Çin mallarına uygulanan tarifeleri düşürmeye açık olduğunu belirtti. Ancak uzmanlar, yeni soruşturmaların ve ek vergilerin önümüzdeki dönemde küresel ticaret gündemini meşgul etmeye devam edeceğini ifade ediyor.

Kaynak: Haberler.com