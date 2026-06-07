Feyenoord Robin van Persie'yi kovdu

Hollanda ekibi Feyenoord'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Robin van Persie'nin, takımı ligi ikinci sırada bitirmesine ve Şampiyonlar Ligi bileti almasına rağmen görevden alındığı öne sürüldü. Hollanda Eredivisie'nin köklü kulüplerinden Feyenoord'da teknik direktör Robin van Persie dönemi sona erdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ BİLETİ KURTARAMADI

ESPN'in haberine göre Feyenoord yönetimi, sezonu ikinci sırada tamamlayan ve takımı gelecek sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasına taşıyan Robin van Persie ile yollarını ayırma kararı aldı. 42 yaşındaki teknik adamın performansının yeterli bulunmadığı ve yönetimin yeni bir yapılanmaya gitmek istediği belirtildi.

LİGİ İKİNCİ SIRADA TAMAMLADI

Feyenoord, Eredivisie'de sezonu şampiyon PSV'nin ardından 65 puanla ikinci sırada tamamladı. Van Persie yönetimindeki takım, bu sonuçla gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına doğrudan katılma hakkı elde etti.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDEYDİ

Başarılı lig performansına rağmen Robin van Persie, sezon boyunca sık sık eleştirilerin odağında yer aldı. Özellikle oynanan futbol ve takımın bazı kritik maçlardaki performansı nedeniyle Hollandalı teknik adama yönelik eleştirilerin sertleştiği ifade edildi.

AVRUPA'DA HAYAL KIRIKLIĞI

Feyenoord'un Avrupa Ligi'ndeki performansı da ayrılık kararında etkili oldu. Hollanda temsilcisi, Go Ahead Eagles ve FC Utrecht gibi grup aşamasında turnuvaya veda ederek beklentilerin altında kaldı. Bu sonuçların ardından yönetimin teknik direktör değişikliği kararı aldığı öne sürüldü.