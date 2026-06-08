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İran, İsrail'e ait insansız hava aracını düşürdü

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İran hava savunma sistemleri tarafından Tebriz semalarında vurulan İsrail'e ait insansız hava aracının düşmüş haldeki enkazı, bölgedeki sivil halkın cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yere çakılan İHA'nın tamamen alevlere teslim olduğu görüldü.

İran ordusu,  İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik saldırılarının ardından İsrail'e füze saldırısı başlattı.

TEBRİZ'DE İSRAİL'E AİT İNSANSIZ HAVA ARACI DÜŞÜRÜLDÜ

Söz konusu saldırının ardından İsrail de İran’a karşılık vermeye başladı. İran devlet televizyonu, Doğu Azerbaycan eyaletinin Tebriz kentinde İsrail'e ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi. İran devlet televizyonunun haberinde, "İsrail'e ait bir insansız hava aracı Tebriz semalarında düşürüldü." ifadelerine yer verildi. Habere ilişkin başka bilgi paylaşılmadı.

DÜŞEN İHA SİVİL HALKIN KAMERASINDA

Öte yandan, İran hava savunma sistemleri tarafından düşürülen İsrail’e ait İHA, bölgedeki sivil halk tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, İHA’nın tamamen alevlere teslim olduğu görüldü.

Kaynak: Haberler.com
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