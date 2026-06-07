Haberler

Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım, kendisine yönelik tezahüratlarda bulunan Hakan Safi destekçilerinin tribününün önüne giderek karşılarına dikildi. "Buradayım!" diyerek yanıt veren Yıldırım, devam eden tezahüratların ardından tribünleri alkışlayıp yerine döndü.

  • Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım ile Hakan Safi destekçileri arasında tezahürat düellosu yaşandı.
  • Hakan Safi destekçileri '8 senedir nerede Aziz Yıldırım?' diye tezahürat yaparken, Aziz Yıldırım 'Buradayım!' diyerek yanıt verdi.
  • Aziz Yıldırım, tribünleri alkışlayarak bulunduğu alandan ayrıldı.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık yarışının tansiyonu tribünlere de yansıdı. Aziz Yıldırım ile Hakan Safi destekçileri arasında yaşanan tezahürat düellosu kongreye damga vurdu.

"8 SENEDİR NEREDE AZİZ YILDIRIM?" TEZAHÜRATLARI

Kongre sırasında Hakan Safi destekçilerinin bulunduğu tribünden, "8 senedir nerede Aziz Yıldırım?" şeklinde tezahüratlar yükseldi. Uzun süre devam eden sloganlar salonda dikkat çekti.

"BURADAYIM" DİYEREK YANIT VERDİ

Kendisine yönelik tezahüratlara kayıtsız kalmayan Aziz Yıldırım, tribüne dönerek "Buradayım!" diye seslendi. Yıldırım'ın bu hareketi kongrede bulunan üyeler tarafından ilgiyle takip edilirken, tribünlerdeki tezahüratlar bir süre daha devam etti.

ALKIŞLAYIP AYRILDI

Hakan Safi lehine sloganların sürmesinin ardından Aziz Yıldırım bir süre tribünleri izledi. Daha sonra tribünleri alkışlayan Yıldırım, bulunduğu alandan ayrılarak yerine döndü.

KONGREDE TANSİYON YÜKSELDİ

Fenerbahçe'nin yeni başkanının belirleneceği kritik genel kurulda gün boyunca çeşitli gerginlikler yaşanırken, Aziz Yıldırım ile Hakan Safi destekçileri arasında yaşanan bu anlar kongrenin en dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Oy verme işlemi tamamlandı! Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oluyor

Oy verme işlemi tamamlandı! Sandıklar açılıyor
Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak? Ortalığı karıştıran kare

Ortalığı karıştıran kare! Herkes aynı yorumu yapıyor
Aziz Yıldırım'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu

Aziz Yıldırım'ın zor anları!

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır

"Kürt kadın fıkrası" tepki çeken Rahmi Koç'a Bahçeli'den destek
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var

Trump yeni savaş için düğmeye bastı! Listede Türkiye de var
Oy vermeye giden İsmail Kartal'a büyük şok! Yüzü hemen düştü

Oy vermeye giden İsmail Kartal'a büyük şok

Tahliyeden 2 gün sonra şok karar! Mükremin Gezgin'in hesabı kapatıldı

Tahliyesinden 2 gün sonra şok karar
Kolundaki 1 santimetrelik yara kanser çıktı

1 santimlik yara aylarca geçmedi! Hastaneye gidince şoke oldu
Kimsenin bilmediği meslek! Neredeyse Cumhurbaşkanı kadar kazanıyorlar

Kimsenin bilmediği meslek! Neredeyse Cumhurbaşkanı kadar kazanıyorlar
Fenerbahçe seçimdeyken Sörloth ile anlaştılar

Fenerbahçe seçimdeyken Sörloth bombası patladı