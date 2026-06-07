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Özgür Özel yönetimi DSP ile temasa geçti iddiası: "Partiyi bize verin” teklifi

Özgür Özel yönetimi DSP ile temasa geçti iddiası: 'Partiyi bize verin” teklifi
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CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na yönelik verilen ‘mutlak butlan’ kararı sonrasında parti içindeki liderlik krizi derinleşirken, Ankara kulislerini hareketlendiren bir iddia gündeme geldi. Mahkeme kararıyla görevden tedbiren uzaklaştırılan Özgür Özel yönetiminin, DSP yönetimine "Partiyi bize verin" teklifinde bulunduğu öne sürüldü. İddiaların odağındaki CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise "DSP’yi teslim almak gibi bir önerim olmadı" diyerek iddiaları yalanladı.

  • TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Özgür Özel yönetiminin DSP'ye 'Partiyi bize verin' teklifinde bulunduğunu iddia etti.
  • DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın görüşmeyi doğruladığı ve teklifin CHP Grup Başkanvekili Murat Emir tarafından iletildiğini söylediği öne sürüldü.
  • Murat Emir, DSP'yi teslim alma gibi bir önerisinin olmadığını, görüşmenin dostane bir sohbet olduğunu açıkladı.

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na yönelik ‘mutlak butlan’ kararı sonrası parti içindeki liderlik krizi sürerken, dikkat çeken bir iddia gündeme getirildi.

DSP’YE "PARTİYİ BİZE VERİN” TEKLİFİ 

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden tedbiren uzaklaştırılan Özgür Özel yönetiminin Demokratik Sol Parti (DSP) yönetimiyle temas kurarak “Partiyi bize verin” teklifinde bulunduğunu öne sürdü.

Atik’in canlı yayında aktardığı iddiaya göre, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da bu görüşmeyi doğruladı ve teklifin CHP Grup Başkanvekili Murat Emir tarafından iletildiğini söyledi.

EMİR: BENİM DSP’Yİ TESLİM ALMAK GİBİ BİR ÖNERİM OLMADI

Söz konusu İddianın gündem olmasının ardından Emir, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Emir, DSP’ye yönelik herhangi bir “partiyi teslim alma” önerisinde bulunmadığını belirterek, görüşmenin DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak’la yapılan dostane bir sohbetten ibaret olduğunu ifade etti.

Emir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bir görüşme üzerinden yapılan abartılı spekülasyonlardan dolayı kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Genel Başkan Yardımcısı Sayın İbrahim Yumuşak’la kendi ofisinde bir çay içimi süresinde, dostane ve içeriği yaşadığımız siyasal krizi de içeren bir sohbet gerçekleştirdik. Benim DSP’yi teslim almak gibi bir önerim olmadığı gibi, böyle bir teklifin yapılabilmesinin son derece kabalık sayılacağı da açıktır. Genel Başkan Önder Aksakal’ın konuyu yanlış anlamış olabileceği olasıdır. Bizim her türlü hukuksuzluk ve haksızlığa karşı CHP’yi Saraya teslim etmeyeceğimizden ve sonuna kadar mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır.”

Kaynak: Haberler.com
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