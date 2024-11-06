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Sandıklar bir bir kapanıyor! ABD'deki seçimlerden ilk sonuçlar gelmeye başladı

Sandıklar bir bir kapanıyor! ABD'deki seçimlerden ilk sonuçlar gelmeye başladı
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47. başkanını belirleyecek olan ABD'deki seçimlerden ilk sonuçlar gelmeye başladı. Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu Indiana ve Kentuck eyaletlerinde sandıklar kapandı, oy verme işlemine geçildi. İlk sonuçlara göre Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump Indiana'da yüzde 70,5, Kentuck'de yüzde 63,4 oy aldı. Demokratların adayı Kamala Harris ise Indiana'da yüzde 26,3, Kentucky'de yüzde 35,5'te kaldı.

ABD'de tarihi gün geldi çattı. Son dönemin en kritik seçimleri olarak gösterilen yarışta ABD'liler 47. başkanı belirlemek için sandık başına gitti. Oy verme ve sayma işlemi devam ederken, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demnokratların adayı Kamala Harris peş peşe iddialı açıklamalar yaptı.

ABD'DE İLK SONUÇLAR INDIANA VE KENTUCKY'DEN

Kıran kırana geçen yarışı kimin kazanacağı merakla beklenirken, ilk sonuçlar da gelmeye başladı. ABD'de ilk olarak Indiana ve Kentucky eyaletlerinin bazı gölgelerinde sandıklar kapandı. Associated Press'in aktardığı ilk sonuçlara göre, kapanan sandıklarda yarışı Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump önde götürüyor. Her iki eyalet de geleneksel olarak Cumhuriyetçilerin kazandığı eyaletler arasında.

İKİ EYALETTE DE TRUMP AÇIK ARA ÖNDE

Buna göre Indiana'da Donald Trump yüzde 70,5, Kamala Harris ise yüzde 26,3 oy aldı. Kentucky'de ise Donald Trump'ın oyu yüzde 63,4 olurken, Kamala Harris ise yüzde 35,5'te kaldı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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