Arda Güler'siz Real Madrid, AEK'yi zor da olsa yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Real Madrid, Yunanistan temsilcisi AEK’ya konuk oldu. Gol düellosuna sahne olan zorlu karşılaşmada Real Madrid, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

3 GOLLÜ DEV ZAFER

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri Jude Bellingham, Kylian Mbappe ve Federico Valverde kaydetti. AEK'in golleri Koita ve Pilios'tan geldi.

ARDA GÜLER DİNLENDİRİLDİ

Kritik deplasman öncesinde açıklanan kamp kadrosunda milli futbolcu Arda Güler yer almadı. Teknik heyetin yoğun maç temposunu göz önüne alarak dinlendirme kararı aldığı genç yıldız, Yunanistan kafilesine dahil edilmeyerek Madrid'de bırakıldı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Eflatun-Beyazlılar, Yunanistan deplasmanında tempolu ve çekişmeli geçen 90 dakikanın sonunda 3-2'lik skorla 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Bu sonuçla birlikte Real Madrid, 4'te 4 yaparak 12 puana yükseldi. AEK ise 3 puanda kaldı.

İlgili Haberler