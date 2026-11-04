Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Arda Güler'siz Real Madrid, AEK'yi zor da olsa yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arda Güler'siz Real Madrid, AEK'yi zor da olsa yendi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda AEK'yi 3-2 yendi. Arda Güler, dinlendirilmesi nedeniyle karşılaşmanın maç kadrosunda yer almadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Real Madrid, Yunanistan temsilcisi AEK’ya konuk oldu. Gol düellosuna sahne olan zorlu karşılaşmada Real Madrid, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

3 GOLLÜ DEV ZAFER

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri Jude Bellingham, Kylian Mbappe ve Federico Valverde kaydetti. AEK'in golleri Koita ve Pilios'tan geldi. 

ARDA GÜLER DİNLENDİRİLDİ

Kritik deplasman öncesinde açıklanan kamp kadrosunda milli futbolcu Arda Güler yer almadı. Teknik heyetin yoğun maç temposunu göz önüne alarak dinlendirme kararı aldığı genç yıldız, Yunanistan kafilesine dahil edilmeyerek Madrid'de bırakıldı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Eflatun-Beyazlılar, Yunanistan deplasmanında tempolu ve çekişmeli geçen 90 dakikanın sonunda 3-2'lik skorla 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Bu sonuçla birlikte Real Madrid, 4'te 4 yaparak 12 puana yükseldi. AEK ise 3 puanda kaldı. 

İlgili Haberler
Arda Güler'in görüntüsü internete bomba gibi düştü! Aldığı tepkiyi dünya konuşuyorArda Güler'in görüntüsü internete bomba gibi düştü! Aldığı tepkiyi dünya konuşuyor
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Vehbi Koç Ödüllü sanatçı Canan Tolon'un heykelleri gümrükte balyozla parçalandı

Ödüllü sanatçı isyan etti! Heykelleri gümrükte parçalandı
Önündeki yol verdi, o ise hızlanarak yanından geçti! Anne ile 2 çocuğu ölümden döndü

Yürekleri ağza getiren görüntü! Önündeki yol verdi, o ölüm getiriyordu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri olay oldu

Ağaoğlu'nun Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri tartışma yarattı
İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı! Yaralılar var

İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı! İşte ilk görüntüler
Katar'da yarın ülke genelinde yağmur duası yapılacak

Dünyanın en zengin ülkelerinden! Yarın duaya çıkıyorlar
Milyon dolarlık otomobiller çölün ortasında çürüyor

Milyon dolarlık otomobiller çölün ortasında çürüyor
Türk takımlarını karşılarında görünce titriyorlar! Liverpool'un kötü serisi 7 maça çıktı

Maç sonunda ortaya çıktı! Türk takımlarını karşılarında görünce...
Hamaney Trump'ın yenilgisine sevinmedi! Daha sert mesaj geldi

Seçim hezimeti sonrası Hamaney'den ters köşe
TIME'dan Trump'a 'Oyumu kullandım' kapaklı mesaj!

Ünlü dergiden Trump'ı çok kızdıracak kapak! Mesaj çok manidar